Politika
ČUPIĆ NAJBRŽE IZABRANI PREDSEDNIK PARLAMENTA JOŠ OD 2000. Brnabić: Formirajte institucije, uradite nešto za ljude u Srbiji
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Poslanica Ana Brnabić apeluje na novu vlast da formira institucije i uradi nešto za ljude u Srbiji.
"Čak i potpuno pristrasni nedeljnici, kao što je Vreme, morali su da priznaju da je Aleksandar Čupić najbrže izabrani predsednik parlamenta još od 2000. godine. Toliko o tome da su Aleksandar Vučić i poslanička grupa 'Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje' nešto opstruisali", navodi Brnabić na platformi "Iks" i dodaje:
"Sve što izgovara Studentska lista i njeni plenumski komesari je laž. Sve je prevara. Nama je Srbija na prvom mestu. Formirajte institucije, uradite nešto za ljude u Srbiji, umesto što gasite medije, hapsite novinare i urednike, ukidate demokratiju i gazite Ustav."
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