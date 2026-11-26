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Poslanica Ana Brnabić apeluje na novu vlast da formira institucije i uradi nešto za ljude u Srbiji.

"Čak i potpuno pristrasni nedeljnici, kao što je Vreme, morali su da priznaju da je Aleksandar Čupić najbrže izabrani predsednik parlamenta još od 2000. godine. Toliko o tome da su Aleksandar Vučić i poslanička grupa 'Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje' nešto opstruisali", navodi Brnabić na platformi "Iks" i dodaje: