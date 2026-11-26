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Građani Srbije ubrzo će ponovo izaći na glasanje - 27. decembra, kada će birati novog predsednika države. Zvanične kandidature očekuju se u narednim danima, a dok se to ne dogodi, spekulacije o pojedinim imenima koja bi mogla da se nađu na glasačkom listiću uveliko traju.

Studentska lista je nekoliko sati nakon što je predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić raspisao izbore najavila da će sutra održati konferenciju za novinare, na kojoj se očekuje da bude saopšteno ime njihovog kandidata.

Iako na pomenutoj objavi na Instagramu muška figura bez lica sedi za stolom i ispred sebe ima Ustav Srbije, i na prvi pogled ničim ne odaje ko bi mogao biti u pitanju, korisnici društvenih mreža brzo su uočili jedan detalj sakriven u desnom ćošku slike.

To je bilo dovoljno da se na Iksu i Instagramu razbukti prava teorija o tome ko je kandidat Studentske liste. Tačnije, dve.

Naime, pomenuti detalj, smešten na stolu za kojim čovek sedi, predstavlja album švedske grupe "Smile.dk", čija je naslovna numera "Butterfly", a u kojoj su glavni "likovi" samuraj i Japan.

Pojedini tviteraši su vrlo brzo povezali "dva i dva" i pojasnili da asocijacija na to ko će biti kandidat jasno odnosi na Radomira Saičića, budući da je jedan njegov prezimenjak, Aleksandar Lekso Saičić ostao upamćen kao jedan od najneobičnijih crnogorskih junaka s kraja 19. i početka 20. veka. Taj Saičić je, ako je verovati predanju, bio vojnik, oficir, čovek izuzetne spretnosti i mačevalac koji je u dalekoj Mandžuriji izašao na megdan japanskom samuraju i pobedio.

Međutim, nedugo potom pojavila se i druga "struja" tumačenja skrivenog pojma na pomenutoj slici, prema kojem se on odnosi na dekana Fakulteta dramskih umetnosti Miloša Pavlovića, koji je inače kendo majstor, odnosno šampion u ovom japanskom borilačkom sportu.

Ova igra asocijacija koja je uzburkala društvene mreže u Srbiji, po svemu sudeći, dobiće svoje konačno rešenje sutra, upravo na konferenciji koja je njome najavljena.