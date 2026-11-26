Kandidat je izabran za predsednika ako osvoji više od 50 odsto glasova birača koji su glasali, odnosno većinu važećih glasova. Ako nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, RIK određuje da se ponovi glasanje.

U drugom krugu izbora učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova na prvom glasanju, pri čemu je na glasačkom listiću na ponovnom glasanju prvi po redosledu kandidat koji je u prvom krugu dobio najviše glasova. Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je na ponovnom glasanju dobio najveći broj glasova.

Bivši predsednik Aleksandar Vučić oba svoja predsednička mandata dobio je u prvom krugu - i 2017. (55,08 odsto) i 2022. godine. (58,59 odsto glasova).