SRBIJA 27. DECEMBRA BIRA 6. PREDSEDNIKA! Lacmanović: Očekuju nas verovatno najdosadniji izbori ako SNS ne izađe sa svojim kandidatom!
- Srbija će 27. decembra birati novog predsednika, a odluku o raspisivanju izbora potpisao je predsednik Skupštine Aleksandar Čupić.
- Predrag Lacmanović ocenjuje da bi izbori bili najdosadniji ako SNS ne izađe sa svojim kandidatom, jer bi pobednik bio praktično poznat unapred.
- Studentski pokret najavljuje kandidata 27. novembra, dok se pominju i Ivica Dačić, Branimir Nestorović i Bogoljub Karić.
Dva meseca nakon vanrednih parlamentarnih izbora Srbija će ponovo glasati i 27. decembra birati 6. predsednika države od uvođenja višestranačja.
Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić potpisao je Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike.
- Izgradnja demokratskih institucija je zadatak svih nas, naročito političkih aktera i medija. Dobri zakoni su zidine našeg društva, a informisani građani pravi gospodari političke zajednice. Nadam se da ćemo imati težak izbor između vrhunskih kandidata i njihovih programa. Neka javne debate i demokratski izborni proces budu poziv za visoku izlaznost. Pozivam sve građane Republike Srbije da 27. decembra budu odgovorni i izađu na birališta, kako bi narodna volja iznedrila predsednika Republike snažnog legitimiteta koji će biti jasan izraz državnog jedinstva. Živela Srbija - poručio je Čupić nakon potpisivanja dokumenta u holu Doma Narodne skupštine.
Izvesnost "ubija" motivaciju
Neposredno nakon raspisivanja izbora na društvenim mrežama se oglasio Studentski pokret sa porukom da borba još nije završena.
- Zajedno smo ispisali istoriju, ali naša borba još nije završena. Nijedna sila ne može zauvek nadjačati narod koji je odlučio da uzme stvar u svoje ruke. Pred Srbijom je još jedan izbor. Da pobeda bude potpuna - naveli su iz Studentskog pokreta.
Poslanik Studentske liste Zoran Đajić najavio je da bi ime njihovog kandidata trebalo da bude saopšteno u petak, 27. novembra.
- Predsednik se bira na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.
- Kandidate mogu da predlažu političke stranke, koalicije i grupe građana.
- Predlog kandidat može se podneti najkasnije 20 dana pre dana glasanja.
- Svaki predlagač podnosi najmanje 10.000 pisanih izjava birača da podržavaju predloženog kandidata.
- Redosled kandidata na listi utvrđuje se žrebom na sednici RIK-a u prisustvu predstavnika predlagača kandidata.
- Svakom biraču se obavezno, najkasnije pet dana pre dana glasanja, dostavlja poziv za glasanje.
- Biračka mesta se otvaraju na dan glasanja u 7, a zatvaraju u 20 časova.
Izvršni direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović ocenjuje za Kurir da će ovo biti verovatno najdosadniji izbori u Srbiji ukoliko Srpska napredna stranka ne izađe sa svojim kandidatom.
- U tom slučaju se unapred zna pobednik u prvom krugu, a to je kandidat Studentske liste, ko god da bude. Taj kandidat će biti dominantan, pa čak i da SNS kandiduje nekoga. Ne verujem da bi mogao da ga pobedi, jer će Studentska lista na krilima pobede na parlamentarnim izborima izgurati i ovu kampanju. A u slučaju da SNS nema kandidata, izlaznost će biti daleko manja i interesovanje uopšte za te izbore će biti daleko od onog iz oktobra. Za motivaciju birača su ipak potrebni tenzija i određena neizvesnost. Ovde tako nečeg neće biti, pa mnogi neće izaći pod pretpostavkom da je to već završena priča - objašnjava Lacmanović.
I gubitnici ulaze u trku
On napominje da će kampanja za kandidata nove vlasti sigurno biti jaka.
- Studentska lista će pokušati da izvede što veći broj njihovih pristalica na izbore, ali pitanje je koliki su dometi te kampanje, da li će i u kojoj meri uspeti da animiraju ljude da izađu na izbore gde je već unapred određen pobednik. Ako nema protivkandidata iz SNS-a, teško da će prebaciti dva miliona izašlih. Trenutno jedino SNS može da izbaci takvog kandidata da se malo poremete snage u prvom krugu. U kojoj meri, to bi zavisilo isključivo od ličnosti tog kandidata - ocenjuje naš sagovornik i dodaje:
Kandidat je izabran za predsednika ako osvoji više od 50 odsto glasova birača koji su glasali, odnosno većinu važećih glasova. Ako nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, RIK određuje da se ponovi glasanje.
U drugom krugu izbora učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova na prvom glasanju, pri čemu je na glasačkom listiću na ponovnom glasanju prvi po redosledu kandidat koji je u prvom krugu dobio najviše glasova. Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je na ponovnom glasanju dobio najveći broj glasova.
Bivši predsednik Aleksandar Vučić oba svoja predsednička mandata dobio je u prvom krugu - i 2017. (55,08 odsto) i 2022. godine. (58,59 odsto glasova).
- Još ne znamo ni koliko kandidata će biti. Ima najava da će se možda kandidovati i Ivica Dačić, Branimir Nestorović, Bogoljub Karić i možda se priključi još neko. Međutim, njihov domet će biti minimalan, odnosno nedovoljan da u bilo kojoj meri ugrozi kandidata Studentske liste. Svi oni unapred znaju da neće biti pobednici, ali imaju strateške razloge da uđu u tu trku i da animiraju i održe svoje biračko telo i dobiju vidljivost za kasnije.
Podsetimo, vanredne predsedničke izbore "izazvao" je Aleksandar Vučić koji je 27. septembra podneo ostavku na mesto šefa države. Funkciju vršioca dužnosti predsednika preuzela je tadašnja predsednica parlamenta Ana Brnabić. Aleksandar Čupić je izborom na mesto predsednika Skupštine Srbije u novom sazivu ujedno postao i vršilac dužnosti predsednika Republike do izbora novog.
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