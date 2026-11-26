"Moja sudbina je Srbija. Ja ne volim, mogu da poštujem svaku drugu zemlju. Imam mnogo prijatelja u brojnim zemljama, ali najviše na svetu volim Srbiju. I ne pada mi na pamet da se sklanjam od bilo koga. Svoj posao sam radio pošteno, časno, odgovorno, marljivo, trudoljubivo i mislim da sam uradio ogromne stvari za našu zemlju. Kao što ste videli, nisu imali šta da mi kažu".