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Ustavni sud je danas održao pripremnu sednicu radi razmatranja referata u predmetu koji je formiran po predlogu Vrhovnog javnog tužilaštva za zabranu rada udruženja "Pokret Levijatan Srbija".

U saopštenju Ustavnog suda je navedeno da je sud razmatrao određena činjenična i pravna pitanja, a naročito ona koja se vezuju za sadržinu i težinu konkretnih aktivnosti, mogućnost njihovog pripisivanja udruženju, zaštitu prava drugih i neophodnost mere zabrane prema udruženju kao celini.

Prema Zakonu o Ustavnom sudu, javna rasprava na koju se pozivaju učesnici u postupku i stručna javnost je obavezna.

Učesnik u postupku je i osnivač i zakonski zastupnik udruženja Pavle Bihali, koji se nalazi u pritvoru.

Bihali je uhapšen zbog sumnje da je u svojstvu odgovornog lica iskoristio svoja ovlašćenja i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od preko 22,5 miliona dinara, za koji iznos je naneta šteta budžetu Srbije i budžetu grada Beograda.