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Studentska lista objavila je večeras da je zvanično formirana grupa građana „Studenti ponovo pobeđuju!”, koja je predlagač predsedničkog kandidata.

- Dragi narode Srbije, obaveštavamo vas da je oformljena grupa građana „Studenti ponovo pobeđuju!”. Potpisnici grupe građana su: Aleksandar Cvetković, Katarina Šćepanović, Dušan Đurđević, Daliborka Purić, Stanislav Milošević,Aleksandra Štimac, Željko Hubač, Milica Jovanović, Sanja Fric, Miroslav Andrić, Maja Crnogorac Đurić, Slobodan Bubnjević, Milica Vasiljević Blagojević, Goran Perišić i Mirjana Nikolić - napisali su na instragram stranici.

Studentski pokret će, kako je danas rečeno FoNetu, uskoro saopštiti ime svog kandidata za predsedničke izbore, a ova grupa građana biće zvaničan predlagač tog kandidata i baviće se prikupljanjem 10.000 potpisa građana.

Već postoji grupa građana koja je kandidovala Studentsku listu na proteklim parlamentarnim izborima, ali kako su objasnili iz Studentskog pokreta, mora biti formirana nova, budući da se takva grupa formira za svake konkretne izbore.

Lokacije na kojima će građani moći da daju potpise podrške kandidatu biće objavljene na društvenim mrežama Studentskog pokreta.

Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić raspisao je danas predsedničke izbore u Srbiji za 27. decembar i pozvao građane da glasaju.

Predlog kandidata podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji u pisanom i elektronskom obliku najkasnije 20 dana pre dana glasanja, odnosno do 7. decembra.