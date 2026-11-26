Društvo
Kamioni čekaju satima na izlazu iz Srbije: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri
Slušaj vest
Prema informacijama Uprave granične policije RS, dobijenim u 17:15, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja, dok kamioni najduže čekaju na prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje – četiri sata.
Teretna motorna vozila na Kelebiji na izlazu čekaju tri sata, a na GP Sremska Rača 60 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Kurir.rs/Tanjug
Reaguj
Komentariši