EVROPSKA KOMISIJA PREUSMERAVA NOVAC NAMENJEN SRBIJI: Gde smo i da li smo pogrešili? Ko nije? Kako ćemo nastaviti EU integracije s novom vlašću?
Deo novca namenjenog Srbiji, Bosni i Hercegovini i tzv. Kosovu, Evropska komisija će preusmeriti ka onima, koji su, kako EK procenjuje, bolje napredovali u evropskim integracijama. To su, kažu, Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija.
Ovo je potvrdila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana. Evroentuzijasti odluku ocenjuju rečenicom:”Reforme donose novac, propušteni rokovi koštaju”. To kažu sa žaljenjem. U roku su, u međuvremenu, raspisani predsednički izbori u Srbiji. To znači da ćemo 27. decembra birati ko će biti u Andrićevom vencu, odnosno ko će biti predsednik države.
Gde smo i da li smo pogrešili? Ko nije? Kako ćemo nastaviti EU integracije s novom vlašću?
Gosti Usijanja:
Branko Lukić – advokat i nekadašnji narodni poslanik
Marko Lakić - urednik digitalnog izdanja lista "Politika"
Zoran Vuletić - predsednik Građanskog demokratskog forma
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