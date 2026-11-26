Studentska lista i pokret trebalo bi tada da saopšte ko će biti njihov kandidat na predsedničkim izborima zakazanim za 27. decembar.- Nas 250 sa Studentske liste ćemo svakog dana raditi na promovisanju naših ciljeva, programa i kandidata kako bi on pobedio u prvom krugu i na taj način zaokružili sve na čemu smo radili dve godine - rekao je Đajić.