Ko će biti kandidat Studentske liste za predsednika Srbije? Iz pokreta otkrili kada će objaviti ime predstavnika na izborima
- Studentska lista i pokret trebalo bi da objave ime predsedničkog kandidata u petak, 27. novembra
- Predsednički izbori zakazani su za 27. decembar, a kandidat do sada nije zvanično saopšten
Ime predsedničkog kandidata Studentske liste i pokreta trebalo bi da bude objavljeno u petak, 27. novembra, izjavio je poslanik Zoran Đajić.
Studentska lista i pokret trebalo bi tada da saopšte ko će biti njihov kandidat na predsedničkim izborima zakazanim za 27. decembar.- Nas 250 sa Studentske liste ćemo svakog dana raditi na promovisanju naših ciljeva, programa i kandidata kako bi on pobedio u prvom krugu i na taj način zaokružili sve na čemu smo radili dve godine - rekao je Đajić.
Ime kandidata do sada držano u tajnosti
Ime kandidata Studentske liste do sada nije zvanično objavljeno, a u javnosti se kao mogući izbor najčešće pominjao akademik Radomir Saičić, ali i još nekoliko imena.
Predsednički izbori 27. decembra
Predsednik Skupštine Srbije i vršilac dužnosti predsednika države Aleksandar Čupić raspisao je predsedničke izbore za 27. decembar.
(Kurir.rs/Vreme)