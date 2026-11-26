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Od parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra privedeno je više od 90 osoba, među kojima je od juče i vlasnik Informera Dragan J. Vučićević. Paralelno sa naglim otvaranjem istraga - poput one o poslovanju firme ProTent, na koju je ukazao bivši glavni poverenik sindikata EPS-a Nezavisnost Dragoslav Ljubičić - javnost uznemiravaju učestali napadi bombama, molotovljevim koktelima i paljenja objekata.

O tome ko povlači poteze u pravosuđu i u kom pravcu idu ovi procesi u postizbornom vakuumu, u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji govorili su major policije u penziji i predstavnik Cerskog pokreta Srbije Slobodan Pajić i sociolog i stručnjak za bezbednost prof. dr Ilija Kajtez.

Dodvoravanje novoj vlasti i selektivna pravda

Komentarišući iznenadnu hiperaktivnost tužilaštava i naglo otvaranje predmeta iz fioka, profesor Kajtez ocenio je da ovakvi potezi dolaze u pogrešnom trenutku i pre nego što je vlast u potpunosti zaokružena.

- Kao građanin smatram da se tužilaštvo ovim potezom dodvorava novoj vlasti, pokušavajući da pokaže kako je dostojno i na strani istine. Mislim da je ovo preuranjeno. Prvi sam za legalizam, ali treba sačekati potpuno formiranje vlasti - prvi korak je napravljen izborom vlade, sada treba sačekati i predsedničke izbore. Niko neće pobeći i svakoga čeka zaslužena kazna, a nova vlast će imati priliku da postavi svoje ljude na funkcije i sprovede svoju politiku. Ovakav način napada i bacanja bombi, tamo gde se između ostalog nalaze i deca, pre svega je necivilizovan. Polako, ljudi, imaćete četiri godine da pokažete kako vladate i šta umete.

On je ukazao i na dvostruke aršine u postupanju nadležnih organa, podsetivši da prethodni incidenti nisu dobili sudski epilog.

- Nije logično da ovi ljudi sada reaguju pod uticajem većinske volje nove vlasti, verovatno sa ciljem da se izazove strah i slomi otpor. Ono što meni nije normalno jeste činjenica da niko nije procesuiran kada su ljudi upali u privatni posed Informera. Od Francuske buržoaske revolucije privatna imovina je svetinja i niko ne sme da upada na tuđi posed, bez obzira na to šta o nekome mislite. Ti ljudi su snimljeni, a niko od njih nije procesuiran i niko ne reaguje, dok je i ponašanje policije tom prilikom bilo, blago rečeno, neprofesionalno.

Prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost Foto: Kurir Televizija

Obračun unutar starih struktura ili režirani scenario?

Sa druge strane, major policije u penziji Slobodan Pajić, koji je ranije bio i na čelu antikorupcijskog tima pri Ministarstvu energetike i građevinarstva, ima potpuno drugačije viđenje pozadine aktuelnih hapšenja i tvrdi da iza svega stoje odlazeće strukture.

- Naše mišljenje proizilazi iz činjenice da smo pre dve godine podneli krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje protiv organizovane kriminalne grupe kojom je u Srbiji izvršen državni udar, a na čijem je čelu bilo lice koje je obavljalo funkciju predsednika Srbije. Kada imamo u vidu da se vladalo putem državnog udara, kao i činjenicu da od nove vlasti trenutno postoji samo Skupština, odnosno zakonodavna vlast, dok izvršna, sudska i tužilačka vlast još nisu konstituisane, pre bih rekao da je ovo međusobno namirivanje šefa mafije sa članovima njegove kriminalne grupe. Njima je ranije dat određeni novac ili su im činjene usluge, pa se sada tim putem dugovi vraćaju ili se na njih vrši pritisak. Istovremeno, ta odlazeća vlast postiže svoj cilj - izazivanje haosa u državi i produbljivanje krize, s obzirom na to da se Srbija sve vreme deli na 'njih' i 'nas', što se i danas svakodnevno radi, a što se može videti i u Skupštini.

Na pitanje da li to znači da se privođenja odvijaju direktno po nalogu bivše vlasti, Pajić je dao potvrdan odgovor, dovodeći u vezu i dešavanja oko Informera.

- Po nalogu bivše vlasti. Naša krivična prijava stoji dve godine bez ikakvog odgovora, iako su u njoj jasno navedeni osnovi sumnje zašto smatramo da je izvršen državni udar. Kada to imamo u vidu, upad u Informer, koji ste malopre pomenuli, može poslužiti kao dobar scenario upravo za izazivanje haosa. Hapšenje vlasnika Informera, koji nas je sve vređao u direktnom prenosu, trebalo je da bude sprovedeno mnogo ranije, a ne sada. Međutim, baš je sada izabran trenutak kako bi se u zemlji izazvao haos i stvorio utisak da se guši pravo na javnu reč.

Dragan J. Vučićević podrška hapšenje Foto: Stefan Stojanović MONDO

Široko tumačenje zakona i međuprostor bez odgovornosti

- Postavlja se vrlo logično pitanje: zar u ovoj zemlji, koja je već 37 godina u nekoj vrsti sukoba, baš sada vlada tolika panika? Kao da nismo navikli na teške reči, pa će nas odjednom njihova lavina pomeriti.

Govoreći o političkim reakcijama i ulozi tužilaštva, on je ocenio da političari sprovode svoje legitimne agende, ali da pravosuđe očigledno osluškuje promenu odnosa snaga.

- Bivši predsednik Vučić ima svoju agendu, predsednik poslaničke grupe Jovo Bakić svoju - to je legalna i normalna politika iza koje stoji određeni broj glasova i ne bih nikome ništa spočitavao. Ipak, iz nastupa Jove Bakića vidi se da tužioci prate one koji su pobedili, jer postoji većinska volja, a zakon je nešto što može vrlo široko da se tumači.

05:26 KO VUČE KONCE IZA TALASA HAPŠENJA U SRBIJI? Žestok sudar stavova o hapšenjima posle izbora: Dodvoravanje novoj vlasti ili obračun stare mafije?! Izvor: Kurir televizija

On smatra da je ključno što pre zatvoriti institucionalni vakuum kako bi nova vlast preuzela punu odgovornost za nagomilane državne probleme.

- Ne vidim ovde nikakav razlog za paniku niti društvenu opasnost. Narod je rekao svoje - glas naroda, glas Boga - dobili su dva miliona i 300.000 glasova i sve poluge vlasti su im date. Opozicija poručuje: formirajte vladu, preuzmite obaveze i vodite zemlju. Nažalost, Srbija ima previše teških političkih, geopolitičkih i ekonomskih izazova, od Kosova i Metohije do pitanja ruskog gasa, tako da onima koji dolaze na vlast ne treba uopšte zavideti. Vođenje države je ogromna glavobolja i najbolje bi bilo da se vlast što pre formira, da se ovaj međuprostor maksimalno skrati i da se tačno zna ko vlada, a ko je opozicija. Trenutno se vlada u tehničkom mandatu pravi mrtva, baš kao što se i ministar unutrašnjih poslova pravio mrtav kada se dogodio napad na Informer - rekao je Kajtez.

Poštovanje institucija i čuvanje ugleda države

Kada je reč o tome gde treba preseći kako bi se konačno uspostavila pravna država, Kajtez je upozorio da teške kvalifikacije o sopstvenoj zemlji nanose štetu Srbiji u regionalnim okvirima.

- Hteo bih da osvetlim jedan važan momenat. Ako vi kažete da je na čelu Srbije mafijaš ili mafijaška hobotnica, onda će narodi u okruženju, koji nam inače nisu naklonjeni - poput Hrvata, Bošnjaka, Albanaca ili Crnogoraca - reći: 'Eto, Srbija je kriminalna, mafijaška država, a Srbi su kriminalci i ratni zločinci.' Zato treba da vodimo računa o tome kako sopstvenu kuću nazivamo, da štitimo sebe i da prepustimo pravosudnim organima da rade svoj posao.

On je podvukao da svaki nosilac najviše funkcije zaslužuje poštovanje zbog mandata koji mu je dao narod, dok utvrđivanje eventualne krivice mora ostati u rukama struke.

- Nova vlast je dobila većinsku volju naroda, ima mandat i nikakve prepreke da u naredne četiri godine realizuje svoje ideje. Smatram da treba poštovati svakoga ko je na čelu državne institucije, jer je tu došao voljom većine građana Srbije. Mogu da imam ovaj ili onaj politički stav o Borisu Tadiću, ali nikada nijednu lošu reč neću reći ni o njemu, ni o Nikoliću, Miloševiću, Vučiću, niti sutra o Šapiću, jer oni predstavljaju većinsku Srbiju. Ako poštujem većinsku Srbiju, poštovaću i onoga koga je ona izabrala, a za to da li je neko prekršio zakon postoje školovani pravnici i institucije.

Kajtez je dodao i da je potpuno prirodno da nova vlast postavi svoje ljude na čelo bezbednosnih službi kada za to dođe vreme, ali da do tada treba izbegavati ishitrene poteze i nasilje.

- Kao neko ko je godinama predavao na Vojnoj akademiji, nemam nikakav problem sa tim da nova vlast postavi novog načelnika Generalštaba, direktora BIA ili šefove vojnih službi - dobili su mandat od naroda i prirodno je da oni biraju kadrove. Samo pitam čemu žurba u ovom međuprostoru, kada vlast nigde neće pobeći. Ružno je kada se bacaju bombe ljudima, ko god da to radi, i to nije dobro za našu državu.

Politički rijaliti, "preletači" i apel protiv unutrašnjih podela

Odgovarajući na pitanje da li će aktuelni procesi ostati samo na nivou predstave ili će svi zataškani predmeti zaista biti dovedeni do kraja, Pajić je izrazio skepsu zbog prakse "preletanja" kadrova iz jedne vlasti u drugu.

- Složio bih se s vama da je sve ovo jedna dobro organizovana predstava i rijaliti koji je u Srbiji odavno zaživeo i koji donosi korist odlazećoj vlasti. Ne verujem da će svi predmeti biti izvađeni iz fioka, kao što nisu ni u prethodnom periodu, jer uvek postoje pojedinci koji su izvršili određena krivična dela, ali su uspeli da se 'presvuku' i uvuku u novu vlast, pa su njihovi predmeti ostali zatvoreni. Zato ne verujem da će se baš sve promeniti.

On je dodao da promene u pravosuđu po prirodi stvari dolaze poslednje, ali da je suštinski problem u tome što su funkcioneri zaboravili da su u službi građana, a ne jednog čoveka.

- Kao što profesor sve vreme ističe, tužilaštvo i sudstvo, nažalost, poslednji dolaze na red za promene - prvo se formira vlada, pa se tek u nekom narednom periodu menjaju tužioci i sudije. Na našu žalost, neodgovornost je prisutna u svim segmentima društva, jer pojedinci na funkcijama ne shvataju da su oni sluge naroda, a ne narod njihov. Umesto da se ponašaju odgovorno i profesionalno, dozvolili su sebi da padnu pod uticaj jednog čoveka koji je bio nosilac vlasti i koji je sebe poistovećivao sa državom, tvrdeći da je svaki napad na njega ujedno i napad na Srbiju. Bilo je za zgražavanje da se jedan pojedinac izjednačava sa državom, što pokazuje da kao pravnik nije naučio šta je država. Zato smo mi u pokretu istakli parolu 'Politika je život' - politika nije za diletante, već nosi ogromnu odgovornost i treba da je vode najodgovorniji ljudi.

Slobodan Pajić, major policije u penziji i predstavnik Cerskog pokreta Srbije Foto: Kurir Televizija

Kao ilustraciju izostanka suštinskog epiloga u velikim aferama, Pajić je podsetio na slučaj prisluškivanja i obračuna unutar bivšeg vrha vlasti.

- Ako se setimo i afere prisluškivanja koja je bila toliko eksponirana u javnosti, šta je bio njen epilog? Ništa. Rasterao je samo deo ljudi oko sebe, smenio državnu sekretarku MUP-a i ministra, pozatvarao kriminalce koje je sam stvorio, i bez imalo zadrške u javnosti govorio o tome da su oni od ljudskog mesa pravili ćevape, što je bolesno.

Na samom kraju razgovora, profesor Kajtez je uputio poruku upozorenja zbog produbljivanja podela u društvu, podsetivši na istorijsko iskustvo i malobrojnost srpskog naroda.

- Mi kao narod živimo na ovom prostoru kojim nas je Bog častio, ali ne možete uvek imati dva dobra. Zauzvrat, da bismo opstali ovde, oduvek smo morali da budemo ratnici – srpski čovek jedini ima narodnu nošnju koja je ujedno i ratna uniforma. Sve naše generacije su prolazile kroz ratove, ali je najtragičnije kada vodimo rat sami između sebe. Toliko smo malobrojni da ne bi trebalo ni komšija sa komšijom da se svađa, a kamoli da imamo ovako duboke nacionalne podele, jer se tome, nažalost, raduju samo naši neprijatelji.

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