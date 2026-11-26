Politika
Oglasila se Demokratska stranka: Doneli odluku koga će podržati na narednim predsedničkim izborima
- Demokratska stranka odlučila je da podrži kandidata Studentske liste na narednim predsedničkim izborima.
- DS navodi da time nastavlja podršku studentskom pokretu
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Predsedništvo Demokratske stranke (DS) donelo je danas odluku da podrži kandidata Studentske liste za predsednika Republike Srbije, saopštila je ta stranka.
U saopštenju se navodi da tom odlukom Demokratska stranka nastavlja da podržava studentski pokret u ostvarivanju ciljeva za koje je dobio mandat građana Srbije i dodaje da su ti ciljevi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, obnova pravne države i uspostavljanje demokratskog poretka u kojem institucije služe građanima, a zakoni važe jednako za sve.
Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić raspisao je danas predsedničke izbore za 27. decembar.
(Tanjug)
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