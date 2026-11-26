U saopštenju se navodi da tom odlukom Demokratska stranka nastavlja da podržava studentski pokret u ostvarivanju ciljeva za koje je dobio mandat građana Srbije i dodaje da su ti ciljevi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, obnova pravne države i uspostavljanje demokratskog poretka u kojem institucije služe građanima, a zakoni važe jednako za sve.