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Približio se rok za raspisivanje predsedničkih izbora u Srbiji, i po svoj prilici Aleksandar Čupić će ih raspisati sutra!

Podsećamo, Aleksandar Vučić je ostavku na mesto predsednika Srbije podneo 27. septembra, a aktuelni predsednik Skupštine i v.d. predsednika Republike Srbije Aleksandar Čupić izjavio je za RTS da će predsednički izbori biti raspisani najkasnije do 26. novembra i održani 27. decembra.

To je i potvrđeno.

- Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandar Čupić potpisaće Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike, u četvrtak, 26. novembra 2026. godine, u 12.00 časova - saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Skupština Srbije Foto: Parlament.rs

Član Republičke izborne komisije Miljkan Karličić je za K1 govorio o predstojećim predsedničkim izborima, ustavnim rokovima, izbornoj proceduri i uslovima za kandidaturu, ali i o ustavnom položaju predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, koji privremeno obavlja funkciju predsednika Republike.

Miljkan Karličić Foto: Kurir Televizija

Govoreći o rokovima za raspisivanje predsedničkih izbora, Karličić je objasnio da je krajnji datum 26. novembar, dok je poslednji rok za održavanje glasanja 27. decembar.

- Rok je 30 dana pre isteka roka od 90 dana od prestanka mandata predsednika Republike - objasnio je Karličić, potvrđujući da je 26. novembar krajnji datum za raspisivanje izbora.

On je istakao da predsednički izbori mogu biti raspisani i pre isteka zakonskog roka.

Govoreći o izbornoj proceduri i uslovima za kandidaturu, precizirao je da postoji jasno definisan rok za prijavu predsedničkih kandidata.

- Dvadeset dana pre roka za održavanje izbora je poslednji rok za prijavu kandidata za predsednika Republike. Kandidature mogu podneti registrovane političke organizacije, koalicije političkih stranaka i udruženja građana, uz uslov da prethodno prikupe deset hiljada overenih podrški - objasnio je Karličić.

Kad se ide u drugi krug

Govoreći o mogućnosti da Srbija ne dobije predsednika već u prvom krugu, Karličić je objasnio da zakonska procedura predviđa drugi krug glasanja.

- U slučaju da se desi da nijedan od kandidata ne osvoji natpolovičnu većinu, 50 odsto plus jedan glas od ukupnog broja izašlih birača, onda će dva kandidata sa najviše osvojenih glasova ići u drugi krug - rekao je Karličić.

On je naglasio da datum do kojeg izbori moraju biti održani ne znači nužno i datum kada će predsednik Republike biti izabran, jer je potrebno sprovesti sve zakonom predviđene radnje.

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Osvrćući se na ranija iskustva, podsetio je da Srbija od 2004. godine nema zakonski propisanu minimalnu izlaznost za uspeh predsedničkih izbora.

- Preporučljivo je da izađe više od polovine birača, ali ne možemo to zakonom propisivati - objasnio je Karličić.

Suspenzivni veto

Osvrćući se na ustavni položaj predsednika Narodne skupštine, koji privremeno obavlja funkciju predsednika Republike, Karličić je objasnio da šef države u takvoj situaciji ima određena ograničenja u svojim nadležnostima.

- Šef države deluje u punom ustavnom kapacitetu, izuzev nekoliko ovlašćenja. Nema pravo da ukazom odbije proglašenje zakona, nema taj takozvani suspenzivni veto - rekao je Karličić.

On je pojasnio da se ograničenja odnose i na druge važne državne odluke.

Tri poznata kandidata Za sada su svoje kandidature za mesto na Andrićevom vencu najavili lider Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić, koga je Izvršni odbor te organizacije jednoglasno podržao, kao i lider pokreta 'Mi, Snaga naroda' Branimir Nestorović koji je potvrdio da ulazi u predsedničku trku. Nekadašnji Nestorovićev stranački kolega, advokat Branko Pavlović (Mi-glas naroda) izjavio je da će se kandidovati za predsednika Republike Srbije i naveo da treba okupiti patriotski orijentisane birače.

- Nema pravo da donosi odluke o pomilovanju, zatim o postavljenju ili opozivu ambasadora, prijemu akreditivnih ili opozivnih pisama i donošenju odluka vezanih za postavljenje visokih vojnih starešina - naveo je Karličić i podsetio i na ustavno ograničenje trajanja privremenog obavljanja predsedničke funkcije.