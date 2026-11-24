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Nekadašnji narodni poslanik, advokat Branko Pavlović izjavio je danas da će se kandidovati za predsednika Republike Srbije i naveo da treba okupiti patriotski orijentisane birače.

- Meni se čini da na predsedničkim izborima treba da se pokuša ujedinjavanje tih patriotskih glasova koji su većinski glasali i za Studentsku listu i za Srpsku naprednu stranku. Treba dodati Socijalističku partiju Srbije. Između ostalog, ja ću se za to kandidovati na predsedničkim izborima. Ako hoćemo da se stabilizujemo, onda moramo da izađemo izvan podela - rekao je Pavlović gostujući u emisiji "Uranak" na TV K1.

On smatra da predsednički izbori treba da pokažu otpor, kako je naveo preteranom, nedopuštenom uticaju Zapada koji vrši u Srbiji.

Pavlović je rekao i da na njima neće biti referendumske atmosfere, jer je bila bazirana na mržnji prema Aleksandru Vučiću.

- Pošto to sad nije tema, onda jedan deo onih koji su glasali, naročito izrazito mladi ljudi, neće ni izaći na predsedničke izbore. Taj patriotski deo koji je glasao za Studentsku listu gledaće ko je dokazano čvrst po svim pitanjima odbrane državnih i nacionalnih interesa i ko je dokazano čvrst u beskompromisnom poštovanju Ustava i zakona - rekao je on.

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Pavlović smatra da će predsednički kandidati imati znatno više prostora da predstave svoje politike nego što je to bio slučaj tokom parlamentarnih izbora i da je broj tema koje su vezane za mesto predsednika države neuporedivo manji od broja tema koje su vezane za vladu.

- Sad je pitanje ko od kandidata može da okupi i one koji su glasali za SNS i one koji su glasali za Studentsku listu, a zabrinuti su - rekao je Pavlović.

Komentarišući navode predstavnika Studentske liste da će okupiti sve građane, Pavlović je ocenio da oni insistiraju na podeli.

- Oni sad svakog dana dele nadalje. Oni ne okupljaju. Oni insistiraju na podeli - rekao je on.

Pavlović je istakao da legitimitet političkim predstavnicima daju građani na izborima, komentarišući izjave šefa poslaničke grupe Studentske liste Jova Bakića o legitimitetu Srpske napredne stranke.

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-To je temeljni udarac na ustavni poredak Republike Srbije, zato što se kod nas legitimitet dobija od građana na izborima. Ne može nikakav Jovo Bakić da određuje ko je legitiman, a ko nije - istakao je Pavlović.

On je još kritikovao i pozivanje poslanika na odluke plenuma i naveo da je to strogo zabranjeno kao oduzimanje legitimiteta koji su građani preneli na njih.

- To što oni rade, to je atomska bomba za ustavni poredak Srbije - dodao je advokat Pavlović.