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Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić izjavio je večeras da je poznat kandidat Studentske liste za predsedničke izbore, koji će biti održani 27. decembra, ali nije želeo da otkrije njegovo ime.

Čupić je, gostujući na televiziji N1, rekao da će izbori za predsednika Srbije biti raspisani do 26. novembra i održani 27. decembra, navodeći da je to jedini mogući termin.

Upitan da li su završeni svi plenumi i konsultacije i da li je poznato ko će biti kandidat, Čupić je uz osmeh potvrdio da se ime zna.

"Zna se ko je", rekao je Čupić.

Podsetio je da je pred parlamentarne izbore grupa građana osnovana u roku od dva do tri sata nakon njihovog raspisivanja i najavio da će se isto dogoditi i kada budu raspisani predsednički izbori.