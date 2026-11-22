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Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je da je u sadašnjim uslovima besmisleno učešće na predsedničkim izborima i da će, ukoliko SNS bude učestvovala na tim izborima, to biti mimo njegove volje.

Vučić je u Skupštini Srbije za TV Informer rekao da će vladajuća većina pronaći nekih "10 malih satelita" da bi dali legitimitet predsedničkim izborima, prenosi RTS.

Dodajući da je besmisleno učestvovati sada na predsedničkim izborima, Vučić je kazao da se može desiti da Skupština SNS-a donese odluku o učešću na tim izborima mimo njegove volje.

"Videćemo da li ćemo učestvovati u konsultacijama, zavisi od ponude"

Vučić je rekao i da očekuje da će u ponedeljak biti konsultacija u Skupštini Srbije i da im Studentska lista ponudi mesta u odborima, ali da će, u zavisnosti od ponude, videti da li će učestvovati u konsultacijama.

"Mi u ponedeljak imamo, mislim, konsultacije i šta je moja pretpostavka u ovom trenutku – to je da će oni nama ponuditi mesta u odborima, jer moraju to da urade, jer moraju to da urade i zbog Saveta Evrope i evropskih institucija, jer oni ne mogu da budu predstavljeni tamo ukoliko nema nas, jer su to pravila Saveta Evrope", rekao je Vučić, dodavši da će videti da li će učestvovati i da čekaju ponudu.