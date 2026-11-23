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Lider opozicije Aleksandar Vučić ovog jutra gostuje na televiziji Pink gde govori o svim aktuelnim temama.

- Ne znam da li sam lider opozicije, ali jesam šef poslaničke grupe, idemo danas na konsultacije Jovanov i ja, rekao je Vučić na početku gostovanja dodavši da će u skupštinskim odborima dobiti mesta proporcionalno svojoj snazi ali verovatno ne i upravljajuće pozicije.

Vučić je podsetio i da vladajuća većina u parlamentu nije ponudila nikom potpredsednička mesta što se ne pamti. A koji je cilj toga, Vučić kaže:

- Da pokažu kako su svemogući, kako nema limita i ograničenja, može im se!

Pomenuo je i slučaj nepotizma Jugoslava Gašića koji je doktorirao kao i slučaj predsedavajućeg koji je ušao u Skupštinu kao profesor a izašao kao docent, što bi Surlić rekao general ili pukovnik svejedno je to, a to nije ni slično. Suština nije u tome da li je profesor, docent seljak, radnik, problem je što lažete i što ste lagali.

Trik koji su izučili na Chatgpt - po 3 dana ne menjaju odela

- Trik koji su izučili preko chatgbt da po tri dana ne menjaju odela ne zato što nemaju nego da bi pokazali da su skromni odela ne menjaju ali zato solitere menjaju. Ka kažu Vučić menja odela svaki dan, ja sam promenio odela ali nemam nijedan soliter.

- Dali 8 opomena za 40 minuta, kaže Vučić za sednicu u Skupštini te dodao da su sve to trikovi i prevare, ali da nešto nije mogao da zamisli.

- Kada ne date nekome potpredsednička mesta i ono što mu pripada a kažete da nije zaslužio, naravno da je zaslužio glasovima, a Mavrića su postavili za potpredsednika koji vređa sve hrišćane ne samo pravoslavce nego i katolike i protestante pa kaže da je to crkva sa dva minareta.

Na reči Sare Valentik da Vučić ne treba da ima ni pravo glasa ni poslanike, Vučić kaže da kod njih imate ljude koji misle da imaju pravo na mržnju.

- Pa ja sam video tu devojku, ženu, sedela je za radnim stolom gore predsedavajućeg, i pre nego što je izabrana za potpredsednika, valjda zbog godina. Mhm. Nisam siguran, nemojte me držati za reč. Video sam mnogo mržnje kod nje. Ona, uglavnom, ne živi u Srbiji ili nije živela u Srbiji, živela je u Slovačkoj, i videli ste i po srpskom jeziku. Ali toliko mržnje retko kad možete da vidite. Kod njih imate ljude koji misle da imaju pravo na mržnju, imate one koji znaju da ne mrze, ali koji moraju da varaju, i to je to.

- Slika se ispred crkve, gde kaže: "Evo vam je crkva sa dva minareta". Šta ćete, da tako nešto izgovorite i da mislite da posle toga možete da budete odgovorni? Ne znam šta bih vam rekao, kaže Vučić da niko od njih nije pozvao da pita da li će se otvoriti put Kuzmin - Sremska Rača, pa da li će Železara i Stelantis da ostanu i opstanu.

- Program, plan i ideje, to ne postoji, pogledate, vidite da je skinuto i prepisano sa čet gpt.

O kandidatu za predsednika

- Ja mislim da je mnogo važnije bilo da su se oni posvetili ne tehničkom upravljanju, pošto predsednički izbori će biti, Saičić je njihov kandidat, ja mislim veoma loš kandidat, ali je besmisleno. Po mom mišljenju, naravno, videćemo šta će reći i naši stranački organi i svi drugi, po mom mišljenju je potpuno besmisleno u uslovima apsolutnog terora.

O pretnjama smrću

- Tokom jučerašnjeg dana dobio sam najteže pretnje ubistvom od tog klana vračarskog.

- Da, ja lično. Ne moram da objašnjavam kako, ali dobio sam, kako bih rekao, jasnu i nedvosmislenu poruku da ću biti likvidiran, i meni je ovo, samo upoznajem javnost, policiju nemam sa čim da upoznajem, pošto nisam siguran da.. pošto za sve ovo vreme nisu uhapsili nijednog od tih pripadnika, ni ove koji spaljuju teretane, ni ove koji spaljuju sve druge, dakle, ništa od toga nisam video da su nekoga uhapsili, ali sam video da su uhapsili gradonačelnicu Smedereva zbog divlje deponije, pa sad ne znaju šta će sa smećem da rade.

O plenumima

Na podsećanje da je u intervjuu RTS-u predsednik Skupštine Čupić rekao da će plenumi imaju kontrolni mehanizam, Vučić kaže "ja njega ljudski razumem".

- Znam šta mora da govori. Ali ako si želeo da pripadaš tome, super, onda kucaj to, tu kašu koju si napravio. To je kršenje Ustava najbrutalnije. Kod nas postoji sistem takozvanih kočnica i ravnoteža, checks and balances, između izvršne i bicefalne izvršne vlasti, koju predstavljaju predsednik i vlada, jedno kao jednokosni, drugo kao kolegijalni organ, i zakonodavne vlasti.

- Naravno, Narodna skupština je tu da kontroliše vladu; postoje određeni mehanizmi, međusobni, Narodne skupštine i predsednika republike. Zna se ko kako i na koji način kontroliše sudsku vlast, koja je nezavisna, i tužilačku, koja je samostalna, i tako dalje. A vi sada uvodite nešto što je direktno protiv Ustava. To su plenumi. Plenumi, apsolutno netransparentno. Niko ih nikada nije birao. Ništa ne znači, ali vi morate da to uradite, jer ako to ne uradite, plenumi će vas da smene. Uvođenje apsolutnog haosa u našu zemlju. Apsolutnog haosa, rekao je Vučić dodavši da će 13. decembra imati Skupštinu stranke i da je zahvalan ljudima koji su ostali verni svojim idejama.

- Ne postoji takav sistem nigde u svetu. I sad, ne može da ode, ne znam, predsednik Skupštine u Brisel jer nije dobio mandat plenuma. Da nije tužno, bilo bi smešno. Pa ja sam mislio da budem iskren, i neretko bih se nasmejao. A danas mi više ništa nije smešno. Baš mi ništa nije smešno. I oni to, mrtvi ozbiljni, misle. Oni to stvarno misle, da to tako funkcioniše. Možete da mislite na šta će to da liči. Možete da mislite. Posebno kada krenu izživljavanja nad projektima, zaustavljanje projekata koji su važni, i tako dalje.

- Oni za godinu dana, osim onoga što se po prirodi stvari završava, jer smo mi uradili najveći deo, ništa neće da urade. Ništa. I ja razumem da postoje ljudi kojima je to svejedno. Zato što će reći: "Meni je važno da tebe ne gledamo, ali nas strašno nervira što ti čujemo glas i što vidimo da nisi pobegao iz ove zemlje, iako smo mi bili sigurni da hoćeš." I koji se hrane mržnjom, tom tip- tim tipom mržnje. Međutim, posle izvesnog vremena, ljudi moraju da žive. Ljudi će da shvate da su oni prevareni, da su lično prevareni. Shvatiće da nisu dobili ono što su očekivali, jer tu sada kreće tuča između prvoboraca i ovih koji su mnogo snalažljiviji i koji znaju.

- Ja sam lično bliži tome da im ne pružamo tu vrstu legimiteta dok nam ljude progone, maltretiraju i šikaniraju a sasvim je moguće da stranka odluči drugačije kad je reč o izlasku na predsedničke izbore, mi smo demokratska stranka. Više imamo učlanjenih u poslednjih 12 dana nego prethodnih meseci, rekao je Vučić i dodao da ako njihov kandidat Saičić na predsedničkim izborima pobedi to će biti udar i na SPC jer je izjavljivao da želi da bira patrijarha.

O useljenju u državne vile

- Sve je prazno, mogu odmah sutra da se usele... samo je važno kako će da naude nekom koga mrze...

O hapšenju

Na pitanje da li se plaši hapšenja, kaže:

- Pa vi na Pinku me hapsite svakog dana, imate tu fascinaciju... Slušam to svakog dana i slušam, slušam, a predsednika ćete da hapsite tačno zbog čega?

- I trećeg dana me uhapsite i ja krenem u štrajk glađu jer ja to ne mogu da preživim, jer ja nisam ni Marinika ni Boško da se zavitlavam, jedem kolače noću... Mislili su da ću da bežim, da se uplašim...

"Neka ljudi ne zaborave nikad zašto sam opomenut i zašto mi je uzeo pare..."

- Neka ljudi ne zaborave nikad zašto sam opomenut i zašto mi je uzeo pare... Ako ja kao šef poslaničke grupe ne mogu da završim rečenicu a dobio sam opomenu jer sam dirnuo u njihove svete laži, to se nije desilo nikad ni u jednom parlamentu ni u demokratskom ni u nedemokratskom nigde na svetu. To je taj tiranski habitus, ne mogu da podnesu tuđe i drugačije mišljenje, da živite, da postojite...

- Treba da gradimo našu platformu, važno je da se posvetimo poslu, neće ovo trajati kratko jer im se vlast osladila ali mnogo kraće nego što oni to misle...

O formiranju nove vlade i daljim koracima

Vučić smatra da će po izboru skupštinskih odbora oni zatvoriti skupštinu dok ne prođu predsednički izbori a da vlade neće biti do januara jer ne mogu da se dogovore...