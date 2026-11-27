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Da jedan automobil prevali čak dva miliona kilometara - nije nešto što se podrazumeva. Da bude još razumljivije koliko je to mnogo - kao da je napravio čak 50 krugova oko Zemlje ili pet putovanja do Meseca!

Novozelanđanin Grejem Hebli kupio je 2000. godine polovnu "tojotu korolu", proizvedenu 1993. Bio je to beli karavan uvezen iz Japana, koji je u trenutku kupovine imao pređenih 80.000 kilometara. I u Japanu je automobil služio za dostavu, ali je tek na putevima Novog Zelanda pokazao koliko je izdržljiv.

Nedeljno prelazio po 5.000 kilometara

Hebli je šest dana nedeljno razvozio novine na ruti između Velingtona i Nju Plimuta, prelazeći po radnom danu oko 800 kilometara, odnosno blizu 5.000 kilometara nedeljno.

U martu 2022. godine, kada je Hebli imao 71 godinu, njegova "korola" premašila je dva miliona pređenih kilometara.

Iza neverovatne priče ne krije se samo kvalitet japanskog vozila, već i izuzetno disciplinovan odnos vlasnika prema održavanju.

Hebli je automobil servisirao na približno svakih 10.000 kilometara, što je, zbog prirode njegovog posla, značilo odlazak kod mehaničara svake druge nedelje. Više od dve decenije o njegovom vozilu brinuli su majstori istog autoservisa.

Za te 22 godine zupčasti kaiš zamenjen je skoro 20 puta, menjani su ležajevi točkova i drugi potrošni delovi, ali su motor i menjač ostali fabrički.

Čak je i automehaničar Džon Šerman, koji je godinama održavao automobil, priznao medijima da bi teško poverovao u toliku kilometražu da nije lično radio na vozilu.

Pored redovnog održavanja, važan je bio i način na koji je automobil korišćen. Hebli je svakodnevno vozio na dugim relacijama, što je za motor, po pravilu, povoljnije od čestih kratkih gradskih vožnji.

Važnost servisne knjige

Prilikom vožnje na otvorenom putu motor duže radi na optimalnoj radnoj temperaturi, ima manje hladnih startova, a manje su opterećeni i kvačilo i kočnice nego u uslovima neprekidnog zaustavljanja i kretanja.

Zbog toga sama kilometraža, posebno prilikom kupovine polovnog automobila, ne mora uvek da bude najbolji pokazatelj njegovog stvarnog stanja. Podjednako su važni servisna istorija, uslovi u kojima je vozilo korišćeno i način na koji je prethodni vlasnik brinuo o njemu.

Naravno, redovno održavanje nije garancija da će svaki automobil preći milion ili dva miliona kilometara. Na dugovečnost utiču i konstrukcija motora, kvalitet izrade, način vožnje, kao i uslovi kojima je vozilo izloženo.

Ipak, ova Heblijeva "korola" pokazala je da je sve moguće.

Koliko je 2 miliona kilometara - Oko 50 krugova oko Zemlje duž ekvatora

- Više od pet putovanja od Zemlje do Meseca

- 100 godina vožnje za vozača koji godišnje prelazi 20.000 kilometara

- 20 godina svakodnevne vožnje od po nekih 275 kilometara