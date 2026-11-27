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Srpski član i predsedavajuća Predsedništva BiH Željka Cvijanović saopštila je da je u Ohridu danas razgovarala sa predsednikom Narodne skupštine i v.d. predsednika Srbije Aleksandrom Čupićem.

- Bila je ovo prilika da mu još jednom čestitam na imenovanju i poželim uspeh u obavljanju odgovorne dužnosti koja mu je poverena - navela je Cvijanović na platformi Iks, uz fotografiju ovog susreta.

Istakla je da su se usaglasili da je jačanje saradnje i naših bratskih odnosa u obostranom interesu.

- Mir, politička stabilnost i ekonomski razvoj ostaju zajednički prioriteti - poručila je Cvijanović.

Čupić i Cvijanović prisustvuju u Ohridu današnjem skupu posvećenom procesu Brdo-Brioni.