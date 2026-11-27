Samit u Ohridu
ČUPIĆ SE SASTAO SA ŽELJKOM CVIJANOVIĆ: "Jačanje saradnje i naših bratskih odnosa je u obostranom interesu"
- Željka Cvijanović je u Ohridu razgovarala sa Aleksandrom Čupićem i čestitala mu na imenovanju, uz želju za uspeh u novoj dužnosti.
- Saglasili su se da su jačanje saradnje i bratskih odnosa u obostranom interesu, a mir, politička stabilnost i ekonomski razvoj zajednički prioriteti.
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Srpski član i predsedavajuća Predsedništva BiH Željka Cvijanović saopštila je da je u Ohridu danas razgovarala sa predsednikom Narodne skupštine i v.d. predsednika Srbije Aleksandrom Čupićem.
- Bila je ovo prilika da mu još jednom čestitam na imenovanju i poželim uspeh u obavljanju odgovorne dužnosti koja mu je poverena - navela je Cvijanović na platformi Iks, uz fotografiju ovog susreta.
Istakla je da su se usaglasili da je jačanje saradnje i naših bratskih odnosa u obostranom interesu.
- Mir, politička stabilnost i ekonomski razvoj ostaju zajednički prioriteti - poručila je Cvijanović.
Čupić i Cvijanović prisustvuju u Ohridu današnjem skupu posvećenom procesu Brdo-Brioni.
(Kurir.rs/Tanjug)
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