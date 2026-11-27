Stiže pravi zimski udar, pašće 30 cm snega! RHMZ upravo izdao 2 hitna upozorenja - ovi delovi Srbije će se zabeleti
- RHMZ je izdao dva hitna upozorenja zbog obilnih padavina i formiranja snežnog pokrivača, koja važe od večeras do nedelje.
- U nižim predelima južno od Save i Dunava očekuje se 5 do 20 cm snega, u brdima 20 do 30 cm, a na planinama i više od 30 cm.
- U brdsko-planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije najavljena je i snežna vejavica sa nanosima i jakim vetrom.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je dva hitna upozorenja za područje Srbije zbog obilnih padavina i formiranja snežnog pokrivača, koja će biti na snazi od večeras, 27. novembra, pa sve do nedelje, 29. novembra.
- Večeras se najpre na jugu i jugoistoku zemlje očekuje intenziviranje kiše. Tokom noći ka suboti padavinska zona proširiće se na sve krajeve južno od Save i Dunava, gde se do nedelje ujutro prognozira od 30 do 50 milimetara padavina, a lokalno i više. Sa druge strane, u Beogradu se očekuje od 10 do 20 milimetara kiše, dok će u Vojvodini padavine biti slabije, ispod 10 milimetara - navodi RHMZ i dodaje da zima stiže u zapadne i jugozapadne krajeve Srbije već u noći između petka i subote, kada će kiša najpre na planinama, a do jutra i u nižim predelima preći u sneg:
Gde će pasti najviše snega
- U subotu tokom dana, usled pada temperature, sneg će početi da pada i u ostalim predelima južno od Save i Dunava. Tokom dana biće povremeno jakog intenziteta, uz smanjenu vidljivost i otežane uslove u saobraćaju. Usled akumulacije vlažnog snega, u subotu posle podne i uveče očekuje se dodatno pogoršanje uslova u saobraćaju, kao i mogući poremećaji u funkcionisanju elektroenergetskih prenosnih i distributivnih sistema. U nižim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 20 cm, u brdskim od 20 do 30 cm, a u planinskim predelima i preko 30 cm novog snega za 24 h. U nedelju ujutro i pre podne (29.11.2026.) intenzitet snega će značajno oslabiti, a sredinom dana i potpuno prestati - navodi RHMZ.
Vreme u Beogradu
Najavljuje i da će na području Beograda u narednih 48 časova pretežno će padati kiša, kratkotrajno i susnežica (uglavnom u višim delovima grada).
- Upozorenje izdato na sneg odnosi se na predele koji se nalaze južnije od glavnog grada. Kiša neće preći u sneg ni u većem delu doline Velike Morave, kao ni u Vojvodini.
Upozorenje za snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa
- U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije u subotu posle podne i uveče (28.11.2026.) očekuje se pojačanje severnog, severoistočnog i istočnog vetra uz snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa. Vetar će biti najjači u toku noći između subote i nedelje (28/29.11.2026.) u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraju olujni udari od 20 do 25 m/s - zaključuje RHMZ.