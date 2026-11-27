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Republički hidrometeorološki zavod izdao je dva hitna upozorenja za područje Srbije zbog obilnih padavina i formiranja snežnog pokrivača, koja će biti na snazi od večeras, 27. novembra, pa sve do nedelje, 29. novembra.

- Večeras se najpre na jugu i jugoistoku zemlje očekuje intenziviranje kiše. Tokom noći ka suboti padavinska zona proširiće se na sve krajeve južno od Save i Dunava, gde se do nedelje ujutro prognozira od 30 do 50 milimetara padavina, a lokalno i više. Sa druge strane, u Beogradu se očekuje od 10 do 20 milimetara kiše, dok će u Vojvodini padavine biti slabije, ispod 10 milimetara - navodi RHMZ i dodaje da zima stiže u zapadne i jugozapadne krajeve Srbije već u noći između petka i subote, kada će kiša najpre na planinama, a do jutra i u nižim predelima preći u sneg:

Gde će pasti najviše snega

- U subotu tokom dana, usled pada temperature, sneg će početi da pada i u ostalim predelima južno od Save i Dunava. Tokom dana biće povremeno jakog intenziteta, uz smanjenu vidljivost i otežane uslove u saobraćaju. Usled akumulacije vlažnog snega, u subotu posle podne i uveče očekuje se dodatno pogoršanje uslova u saobraćaju, kao i mogući poremećaji u funkcionisanju elektroenergetskih prenosnih i distributivnih sistema. U nižim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 20 cm, u brdskim od 20 do 30 cm, a u planinskim predelima i preko 30 cm novog snega za 24 h. U nedelju ujutro i pre podne (29.11.2026.) intenzitet snega će značajno oslabiti, a sredinom dana i potpuno prestati - navodi RHMZ.

sneg na Kopaoniku Foto: screenshot Infokop

Vreme u Beogradu

Najavljuje i da će na području Beograda u narednih 48 časova pretežno će padati kiša, kratkotrajno i susnežica (uglavnom u višim delovima grada).

- Upozorenje izdato na sneg odnosi se na predele koji se nalaze južnije od glavnog grada. Kiša neće preći u sneg ni u većem delu doline Velike Morave, kao ni u Vojvodini.

Upozorenje za snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa