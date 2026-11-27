Upozorenje za vozače na maglu i poledicu

Slušaj vest

Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 6.57 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja, državni putevi II prioriteta održavanja i putni pravci III prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, a da zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.

Mestimična poledica je moguća pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Magla na putevima

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I A-1 petlja Batočina - petlja Pojate

I A-2 petlja Ljig - petlja Takovo

I A-2 petlja Lučani- petlja Prilipac (kraj izgrađenog autoputa)

I A-2 petlja Pakovraće - petlja Lučani

I A-2 petlja Preljina - petlja Pakovraće

I A-2 petlja Takovo - petlja Preljina

I A-2 petlja Ub - petlja Lajkovac

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

I B-35 Knjaževac - Tresibaba (granica opština Knjaževac/Svrljig)

I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac

I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica

I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac

II A-161 Gornjak - Žagubica

II A-161 Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero

II A-164 Donji Milanovac - Majdanpek preko Omana

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II A-211 Kopaonik - Jaram

II B-389 Dubašnica - Borsko jezero

II B-389 Straža - Brezovica

II B-409 Kumanica - Gleđica

II B-421 Mirovo - Rtanj Oprez na ovim deonicama

Napomena za Zaječar: Učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, najviše ih ima na putu I B 34 ( Đerdapska klisura ), na putu I I A 217 deonica Sokobanja - Knjaževac ( Bovanska klisura ), na putu I I A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A 222 deonica Kalna - Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.

Napomena za Požegu: Na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova. Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo. Putevi Srbije d.o.o. apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.