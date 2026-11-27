Hitno upozorenje za vozače! Magla na auto-putevima i magistralama, na ovim deonicama potreban poseban oprez
- Putevi Srbije upozoravaju na maglu i mestimičnu poledicu na auto-putevima, magistralama i deonicama uz rečne tokove, kotline i klisure.
- Poseban oprez potreban je na više navedenih pravaca, uključujući Batočinu - Pojate, Ljig - Takovo i Preljinu - Pakovraće.
- Vozačima se savetuje da ne kreću bez zimske opreme i lanaca, kao i da prilagode brzinu uslovima na putu.
Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 6.57 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja, državni putevi II prioriteta održavanja i putni pravci III prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, a da zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle.
Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.
Mestimična poledica je moguća pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Magla na putevima
Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. Magle ima na sledećim putnim pravcima:
- I A-1 petlja Batočina - petlja Pojate
- I A-2 petlja Ljig - petlja Takovo
- I A-2 petlja Lučani- petlja Prilipac (kraj izgrađenog autoputa)
- I A-2 petlja Pakovraće - petlja Lučani
- I A-2 petlja Preljina - petlja Pakovraće
- I A-2 petlja Takovo - petlja Preljina
I A-2 petlja Ub - petlja Lajkovac
I B-21 Ivanjica - Javor
I B-30 Buk - Radočelo
I B-35 Knjaževac - Tresibaba (granica opština Knjaževac/Svrljig)
I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac
I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica
I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac
II A-161 Gornjak - Žagubica
II A-161 Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero
II A-164 Donji Milanovac - Majdanpek preko Omana
II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica
II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II A-211 Kopaonik - Jaram
II B-389 Dubašnica - Borsko jezero
II B-389 Straža - Brezovica
II B-409 Kumanica - Gleđica
II B-421 Mirovo - Rtanj
Oprez na ovim deonicama
Napomena za Zaječar: Učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, najviše ih ima na putu I B 34 ( Đerdapska klisura ), na putu I I A 217 deonica Sokobanja - Knjaževac ( Bovanska klisura ), na putu I I A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A 222 deonica Kalna - Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.
Napomena za Požegu: Na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova. Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.
Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo. Putevi Srbije d.o.o. apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.
Kurir.rs/ Tanjug