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Odnosi Srbije i Republike Srpske treba uvek da budu na najvišem nivou, ne samo zato što je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i što sa Republikom Srpskom ima sporazum o specijalnim paralelnim odnosima, već zato što je reč o jednom narodu koji živi sa različitih strana granice, što ne predstavlja ni najmanju prepreku za duhovno jedinstvo i bratsku slogu.

Tim rečima je akademik i redovni profesor Radomir Saičić, jedan od kandidata na Studentskoj listi, komentarisao budućnost odnosa Srbije i Republike Srpske.

Mnogi ga vide kao premijera, ali i predsedničkog kandidata. On o tim detaljima, ipak, ne želi da govori. U kratkom razgovoru za medije kaže da će javnost o svemu biti blagovremeno obaveštena.

Na pitanje da je Studentski pokret preko medija predstavljen kao opasnost za Republiku Srpsku i odnose Srpske i Srbije, kaže da takve laži predstavljaju deo sistematične kampanje usmerene ka satanizaciji Studentskog pokreta, kome se, kako kaže, pripisuju sramne osobine upravo prethodne vlasti.

Foto: Radule Perisic/ATAImages

- Odnosi Srbije i Republike Srpske treba uvek da budu na najvišem nivou, ne samo zato što je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i što sa Republikom Srpskom ima sporazum o specijalnim paralelnim odnosima, već zato što je reč o jednom narodu koji živi sa različitih strana granice, što ne predstavlja ni najmanju prepreku za duhovno jedinstvo i bratsku slogu. Budućnost Srbije i Republike Srpske tesno je povezana - kaže akademik Saičić.

Pred Studentskom listom nalaze se mnogi izazovi, ali i očekivanja. Na konstataciju da im se nameću mnoga bremena, od Kosova i Metohije, preko sankcija Rusiji, lustracije, a na pitanje koliko je realno da ispune sve zadatke koje su postavili pred sebe i na koji način je moguće da se postigne pravda, Saičić odgovara:

- Vlada će raditi na osnovu Studentskog programa, elaborata od 1200 strana, koji obuhvata analizu stanja i pregled mera u svim oblastima relevantnim za funkcionisanje zemlje, a koji su sačinile desetine eksperata u svojim oblastima. U novom sazivu Skupštine Republike Srbije biće 160 doktora nauka, kao i ljudi koji su svoje kvalitete potvrdili svojim profesionalnim ostvarenjima i društvenim angažmanom. Stoga ne vidim prepreke da se ambiciozni ciljevi Studentskog programa ostvare - kaže Saičić.

Dodaje da je "žalosno da odlazeća vlast čini sve kako bi destabilizovala političku situaciju u zemlji i nastavila da je ekonomski podriva". Ali, kako kaže, ovo je izazov koji će brzo prevazići i okrenuti se rešavanju ključnih pitanja.

- Sve manje od ispunjenja navedenih ciljeva smatrali bismo neuspehom. Format ovog razgovora ne omogućava prikaz mera koje će biti preduzete, ali ćemo raditi odgovorno, dosledno i uporno - kaže Saičić.

U javnosti su se do sada pojavila brojna imena ko bi mogao voditi novu Vladu Srbije, ko će biti ministri, budući kandidat za predsednika. Saičić kaže da se radi na sastavljanju Vlade, ali podseća da tome prethodi konstitutivna sednica Skupštine Srbije.

Foto: Maxim Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Sve će biti realizovano u okviru zakonskih rokova. Već sam pomenuo visoku stručnost članova Studentske liste, tako da od 250 mogućih kandidata neće biti teško oformiti kvalitetna Ministarstva, utoliko pre što će biti uključeni i spoljni saradnici – vrhunski stručnjaci u svojim oblastima. Radoznalost oko imena mandatara i ministara je prirodna, ali će javnost biti obaveštena tek kada se ovaj proces okonča - ističe profesor.

Studentski pokret često je isticao da nema lidera, lista je koncipirana tako da niko nije dominirao u javnosti. Na pitanje da li Srbi mogu bez jakog lidera i da li je uopšte moguće nastaviti ovako funkcionisati, bez političkog okvira u vidu postojanja stranke, akademik Saičić ističe da se upravljanje državom zasniva na institucijama sistema, a ne na pojedincu.

- To predstavlja jedan od temelja Studentskog programa. Studenti su naročito osetljivi na kult ličnosti, verovatno zato što su se tokom prethodnih godina uverili koliko štete takav pristup može naneti državi i narodu - ističe on.

Dodaje da je Studentski pokret jedinstven po svojoj organizaciji i načinu delovanja.

- Mnogi su, u prethodnim fazama protesta, sumnjali u uspeh, pozivajući se na činjenicu da se tako nešto u svetu nikad ranije nije dogodilo. Stoga ne bih isključio mogućnost da i naredne faze delovanja Studentske liste obuhvate inventivne oblike političkog delovanja koji nemaju presedana u parlamentarnoj demokratiji - zaključio je Radomir Saičić.