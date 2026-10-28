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Studentska lista, koja je pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, ne planira uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji, izjavio je za rusku državnu novinsku agenciju RIA Novosti akademik Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Radomir Saičić.

- Kao što smo naveli u našem programu, Studentska lista se ne zalaže za uvođenje sankcija protiv Rusije - rekao je Saičić u izjavi koju je RIA Novosti objavila danas, 28. oktobra.

On je naglasio da Srbija, imajući u vidu sopstveno iskustvo sa međunarodnim sankcijama, dobro razume posledice takvih mera i da političke sporove treba rešavati drugim sredstvima.

- Problemi se moraju rešavati dijalogom, pregovorima i sporazumima, a ne sankcijama - poručio je Saičić, dodajući da Studentska lista zbog toga nema nameru da uvodi restriktivne mere Moskvi.

Podsećamo, evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da će Srbija teško napredovati na putu ka Evropskoj uniji ukoliko ne uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom EU, uključujući i odnos prema Rusiji.

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