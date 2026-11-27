Od 1. do 4. decembra, režim saobraćaja na obilaznici oko Beograda biće izmenjen zbog radova na nadvožnjaku za Ekspo.
Beograd
MENJA SE REŽIM SAOBRAĆAJA NA OBILAZNICI OKO BEOGRADA: Evo koliko će trajati radovi
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Režim saobraćaja na obilaznici oko Beograda biće izmenjen od 1. do 4. decembra na deonici između petlje Surčin jug i ostružničke petlje zbog radova na betoniranju nadvožnjaka zbog radova na budućoj petlji za Ekspo, saopštilo je danas preduzeće Putevi Srbije.
U smeru ka ostružničkoj petlji saobraćaj će se kod buduće petlje Ekspo odvijati voznom i zaustavnom trakom, a nakon toga preticajnom i voznom saobraćajnom trakom.
U smeru ka petlji Surčin jug, saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom u smeru kretanja i preticajnom saobraćajnom trakom na kolovozu suprotnog smera.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, navodi se u saopštenju.
Kurir/Tanjug
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