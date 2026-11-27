Slušaj vest

Ljubav ponekad spoji ljude koji na prvi pogled nemaju mnogo toga zajedničkog - dolaze iz različitih zemalja, govore različitim jezicima i odrasli su u potpuno drugačijim sredinama. Ipak, kada se dvoje ljudi zavole, razlike postaju manje važne, a zajednički život donosi priliku da upoznaju svet onog drugog, prihvate njegove običaje i zajedno stvore porodicu.

Upravo takva je priča Selene i Bobana Đorđevića iz Rajanovca, u Kosovskom Pomoravlju, koja je zabeležena na Jutjub kanal "Refki Alija". Selena je Albanka koja je došla u Bobanov rodni kraj pre petnaestak godina, a danas zajedno podižu četvoro dece i grade porodični život.

"Za 15 dana je došla"

Boban se prisetio kako je upoznao Selenu, otkrivši da je prvo otišao u Albaniju kako bi upoznao zemlju, a da se tamo sasvim neočekivano rodila ljubav.

- Otišao sam u Albaniju da vidim kakva je zemlja i eto, ispalo je tako da smo se upoznali. Upoznao nas je neki provodadžija iz Albanije, on je znao malo srpski. Svidela mi se, odmah smo otišli kod njenih, kupio zlato, verio je, i za 15 dana je došla - ispričao je Boban.

Ilustracija, srećan bračni par Foto: Shutterstock

Selena u početku nije znala srpski jezik, pa je morala da se snalazi kako je umela. Ipak, nije joj trebalo mnogo vremena da se prilagodi novoj sredini.

- Jezik sam naučila za godinu dana, do tada sam jednostavno ćutala. Sama sam morala da naučim. Ali sve mi je bilo lepo, dobro mi je ovde. Svekrva me je naučila sve da radim, oko hrane, vaspitanja dece, sve, da idem u crkvu - ispričala je ona.

"Srbi su dobri ljudi"

Na pitanje kakvi su Srbi kao ljudi, Selena nije imala dilemu.

"Dobri su", odgovorila je kroz osmeh.

Ipak, njihov početak u Rajanovcu nije svima bio po volji. Kako je Boban priznao, pojedine komšije nisu najbolje prihvatile njegovu suprugu.

"Nisu je u početku prihvatali. Nikako, ljubomorni bili, ali nismo obraćali pažnju na to", rekao je Boban, dodajući da im takve reakcije nisu promenile planove.

Ističe i da se trudi da Seleni bude oslonac i pruži joj sigurnost, jer smatra da je briga o supruzi važan deo zajedničkog života.

"Kad sam se vratio kući sa njom, bio sam najsrećniji čovek", prisetio se Boban.

Danas imaju četvoro dece, a kažu da im je najvažnije da ih izvedu na pravi put. Porodica živi u Rajanovcu, gde se bave poljoprivredom, imaju veliko imanje i nekoliko plastenika. Sin radi sa ocem, dok ćerke pomažu majci.

"Ostali smo ovde da živimo, lepo je. Sin radi sa tatom, ćerke pomažu meni", rekla je Selena.

Njihova deca govore i srpski i albanski jezik, a porodica često odlazi u Albaniju, tako da su mališani povezani sa obe sredine i kulturama.

Nije se pokajala

Kada govore o odluci da zajedno započnu život, Selena i Boban ne kriju zadovoljstvo. Bobanova supruga kaže da se nije pokajala zbog izbora koji je napravila, a na pitanje šta bi savetovala prijateljicama iz Albanije koje razmišljaju o udaji za Srbina ili Albanca, odgovorila je bez mnogo razmišljanja: