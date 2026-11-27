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Kako je saopštila Eparhija bačka, u hramu Sveta Tri Jerarha u Novom Sadu (Almaškom hramu) biće služena sveta zaupokojna Liturgija u 9.00 časova, a opelo u 12.00 časova.

Opelo nad odrom preminulog mitropolita Irineja služiće patrijarh Porfirije, uz sasluženje otačastvenih arhijereja i arhijereja iz sestrinskih pravoslavnih crkava.

Posle čina opela, telo mitropolita Irineja biće sahranjeno u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, dodaje se u saopštenju.

Foto: MILO MILIVOJEVIÆ/FOTO TANJUG

Molitvenom ispraćaju mitropolita Irineja prisustvovaće delegacije pomesnih pravoslavnih crkava, među kojima su mitropolit čeških zemalja i Slovačke Rastislav, mitropolit volokolamski Antonije, mitropolit berlinski Marko, episkop štutgartski Jov, mitropolit krfski Nektarije, mitropolit prespansko-pelagonijski Petar i mitropolit strumički Naum.

U služenju liturgije i opela učestvovaće brojni arhijereji Srpske pravoslavne crkve, među kojima su mitropoliti sremski Vasilije, budimski Lukijan, banatski Nikanor, skandinavski Dositej, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, braničevski Ignjatije, zvorničko-tuzlanski Fotije, mileševski Atanasije, kruševački David, timočki Ilarion, niški Arsenije, dalmatinski Nikodim i budimljansko-nikšićki Metodije.

Nikola Selaković, Anrijana Mesarović i Miloš Vučević Foto: MILO MILIVOJEVIÆ/FOTO TANJUG

U molitvenom ispraćaju učestvovaće i brojni episkopi, sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve. Početak opela predviđen je za 12 časova, nakon čega će uslediti litija od Almaške do Saborne crkve u Novom Sadu, u kojoj će mitropolit bački Irinej biti sahranjen.

02:12 Kovčeg sa telom mitropolita Irineja izložen u Almaškom hramu u NS,od 9 sati liturgija Izvor: Tanjug

Kovčeg sa telom upokojenog mitropolita bačkog Irineja izložen je u Almaškom hramu u Novom Sadu, gde se vernici i sveštenstvo opraštaju od njega uoči bogosluženja i sahrane. Kovčeg je otvoren, a verni narod i sveštenstvo prilaze i celivaju mu sklopljene ruke.

Foto: printscreen/ Instagram eparhija bačka

Počela liturgija

U 9.00 sati je počela sveta liturgija koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije. Ispred hrama postavljen je video-bim kako bi građani koji ne uspeju da udju mogli da prate liturgiju.

1/5 Vidi galeriju Sahrana mitropolita Irineja Bulovića Foto: MILO MILIVOJEVIÆ/FOTO TANJUG

Po završetku opela, mitropolit Irinej biće sahranjen u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu. Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je u utorak u jutarnjim časovima na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Na čelu Eparhije bačke bio je od 1990. godine.