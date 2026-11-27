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Vršilac dužnosti predsednika Srbije Aleksandar Čupić učestvovaće danas u Ohridu na sastanku lidera procesa Brdo-Brioni, a sinoć se našao na večeri sa liderima u regionu.

Za stolom na večeri večeras su se našli Gordana Siljanovska Davkova, predsednica Severne Makedonije, Hristijan Mickoski, premijer Severne Makedonije, Jakov Milatović, predsednik Crne Gore, Denis Bećirović, član Predsedništva BiH, ali i Aleksandar Čupić, v. d. predsednika Srbije.

Predsednica Gordana Siljanovska Davkova biće domaćin sutrašnjeg sastanka lidera Brdo-Brioni, a koorganizatori su predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar i predsednik Hrvatske Zoran Milanović, navodi se u najavi.

Po najavi, na sastanku će učestvovati predsednik Albanije Bajram Begaj, predsedavajuća i članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović, predsednica tzv. Kosova Justina Široka-Pulja, vršilac dužnosti predsednika Srbije Aleksandar Čupić i predsednik Crne Gore Jakov Milatović.