ZA STOLOM SA MILATOVIĆEM I BEĆIROVIĆEM: Aleksandar Čupić na prvom sastanku u inostranstvu, razgovarao sa liderima iz regiona
Vršilac dužnosti predsednika Srbije Aleksandar Čupić učestvovaće danas u Ohridu na sastanku lidera procesa Brdo-Brioni, a sinoć se našao na večeri sa liderima u regionu.
Za stolom na večeri večeras su se našli Gordana Siljanovska Davkova, predsednica Severne Makedonije, Hristijan Mickoski, premijer Severne Makedonije, Jakov Milatović, predsednik Crne Gore, Denis Bećirović, član Predsedništva BiH, ali i Aleksandar Čupić, v. d. predsednika Srbije.
Predsednica Gordana Siljanovska Davkova biće domaćin sutrašnjeg sastanka lidera Brdo-Brioni, a koorganizatori su predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar i predsednik Hrvatske Zoran Milanović, navodi se u najavi.
Po najavi, na sastanku će učestvovati predsednik Albanije Bajram Begaj, predsedavajuća i članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović, predsednica tzv. Kosova Justina Široka-Pulja, vršilac dužnosti predsednika Srbije Aleksandar Čupić i predsednik Crne Gore Jakov Milatović.
Proces Brdo-Brioni je regionalna inicijativa osnovana 2013. godine da bi se države Zapadnog Balkana integrisale u EU i da bi se situacija stabilizovala jačanjem regionalne saradnje i rešavanjem otvorenih pitanja.