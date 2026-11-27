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U Predškolskoj ustanovi "Milka Dimanić" u Vlasotincu proglašena je epidemija salmonele nakon što je laboratorijskim analizama potvrđeno da je ovom bakterijom zaraženo desetoro dece! Oboleli su iz različitih grupa i različitih obdaništa, a roditelji su zabrinuti jer još nije utvrđeno šta je uzrok i kako je došlo do širenja zaraze.

Kurir se juče obratio ovoj predškolskoj ustanovi, ali nismo dobili odgovore na postavljena pitanja.

- Najljubaznije vas molimo da se za sve informacije obratite Zavodu za javno zdravlje Leskovac, koji je u ovom trenutku nadležan za davanje tačnih i stručnih informacija - navela je direktorka Snežana Filipović.

Uzeti brisevi

Iz ZZJZ Leskovac potvrdili su nam da je osam slučajeva potvrđeno u vrtiću "Kolibri", a dva u objektu "Dečja radost". Sva zaražena deca imaju blažu kliničku sliku i leče se ambulantno, bez potrebe za bolničkim zbrinjavanjem.

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- S republičkim sanitarnim inspektorima obavili smo higijensko-sanitarni nadzor, uz prisustvo drugih kolega. Uzeli smo briseve iz centralne kuhinje, životnih namirnica, distributivne kuhinje, kao iz i vozila kojima se prevozi hrana. Epidemija je u ispitivanju i čekamo rezultate vanrednog sanitarnog pregleda - kaže za Kurir epidemiolog dr Jadranka Krasić.

Kako navodi, među zaposlenima nema obolelih, a svi su negirali zdravstvene tegobe. Naloženo je i da sva deca urade analizu stolice, kao i članovi porodica zaraženih mališana i deca koja su bila u kontaktu s njima.

- Naloženo je udaljavanje dece kod koje je potvrđena salmonela. Lečenje traje pet dana uz antibiotsku terapiju, a povratak u vrtić moguć je nakon tri negativna nalaza stolice. Pratićemo situaciju, a deca koja nemaju simptome mogu da dolaze u vrtić - objašnjava dr Krasić.

U međuvremenu je obavljena dezinfekcija prostorija i zasad nije poznato da li je bakterija dospela u vrtić putem hrane ili je izvor zaraze izvan ustanove.

Roditelji zabrinuti

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Zabrinutost među roditeljima dodatno je pojačana nakon saznanja da su zaražena deca iz različitih grupa, a testirano je i osoblje vrtića.

- Pretpostavlja se da ima još zaraženih, roditelji su u strahu nakon saznanja. Kako smo čuli u razgovoru s majkama zaraženih mališana, sva deca su kao početne simptome imala visoku temperaturu i dijareju. Nismo sigurni šta je tačan uzrok, da li je to vrtićka hrana ili su bakteriju pokupili na nekom drugom mestu - kaže za Kurir zabrinuta majka čije dete pohađa ovu predškolsku ustanovu.

Simptomi i posle šest dana