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Srbija će već za vikend doživeti pravu zimsku promenu vremena, a kišu će u velikom delu zemlje zameniti sneg!

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u subotu se očekuje formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima, gde bi moglo da napada od 3 do 10 centimetara snega, dok se u planinskim krajevima očekuje i do 20 centimetara. Nakon toga sledi nekoliko ledenih dana, uz jutarnje mrazeve i temperature koje će se u većini mesta kretati tek od nula do četiri stepena.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas se očekuje oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom.

- Tokom večeri i noći očekuje se pojačanje padavina na jugu i jugoistoku zemlje, dok će tokom noći na planinama jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije kiša preći u sneg. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 3 na severozapadu do 13 stepeni na jugoistoku naše zemlje - saopštio je RHMZ.

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Olujni udari vetra

U subotu sledi zahlađenje.

- Na severu zemlje povremeno sa kišom, dok se u ostalim predelima očekuje prelazak kiše u sneg i formiranje snežnog pokrivača. U nižim predelima očekuje se od 3 do 10 cm, a u brdsko-planinskim od 10 do 20 cm snega. U planinskim predelima istočne Srbije uveče i tokom noći duvaće jak istočni vetar, povremeno i sa olujnim udarima. U nedelju hladno, pre podne oblačno, na severu suvo, u ostalim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje u svim predelima. Sledeće sedmice (30.11.-03.12.) suvo i hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom u većini mesta od 0 do 4 C, dok se po pojedinim kotlinama početkom sedmice očekuju i ledeni dani. U košavskom području od nedelje duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar - navodi RHMZ.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE JUŽNIJE OD SAVE I DUNAVA

U subotu se očekuje prelazak kiše u sneg u predelima južnije od Save i Dunava i to ujutru i pre podne u zapadnim, južnim i centralnim predelima, a posle podne i u ostalim. U nižim predelima očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od 3 do 10 cm, a u brdsko-planinskim od 10 do 20 cm.

Sneg na Kopaoniku Foto: screenshot Infokop



Nakon nešto hladnijeg i kišovitijeg završetka novembra, građane Srbije u decembru očekuje znatno toplije vreme od uobičajenog za ovo doba godine, ali uz obilnije padavine, pokazuju najnoviji klimatski izgledi, najavljuje RHMZ.

Hladniji kraj novembra i stabilizacija početkom decembra

Do 29. novembra nedeljna temperatura vazduha biće za oko jedan stepen ispod prosečnih vrednosti, sa verovatnoćom do 60 odsto da će vreme biti u kategoriji hladnog, posebno na severu i istoku zemlje. Srednja nedeljna maksimalna temperatura kretaće se od 6 do 9 stepeni, a u brdsko-planinskim predelima od 2 do 5 stepeni. Minimalne temperature biće između minus 2 i 2 stepena, dok će se na planinama spuštati do minus 4. Na severu Srbije u ovom periodu očekuje se iznadprosečna količina padavina, od 12 do 27 milimetara, uz oko 70 odsto verovatnoće da će vreme biti kišno.

Prelaz iz novembra u decembar, u periodu od 30. novembra do 6. decembra, donosi temperature u granicama proseka za ovo doba godine. Srednje maksimalne vrednosti iznosiće od 6 do 10 stepeni u nižim predelima i od 2 do 6 u planinskim, dok će minimalne biti od minus 1 do 3 stepena, odnosno do minus 4 na planinama. Za razliku od prethodne sedmice, u većem delu zemlje prognozira se manje padavina od proseka (od 7 do 18 milimetara), sa oko 50 odsto šanse za sušniji period.

Decembar topliji od proseka, ali sa dosta padavina

Kada je reč o čitavom decembru 2026. godine, u većem delu Srbije očekuje se topao i kišan mesec, sa srednjom temperaturom vazduha i do 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja decembarska temperatura u nižim krajevima kretaće se od 1 do 4 stepena, a na planinama od minus 3 do 0 stepeni.

nevreme kiša auto gužve saobraćaj Beograd Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prognozirane srednje maksimalne temperature u nižim predelima iznosiće od 4 do 8 stepeni (na planinama od 0 do 3), dok će srednje minimalne biti u intervalu od minus 2 do 2 stepena, a u planinskim predelima od minus 5 do minus 3 stepena.

Malo ledenih dana

Prema vremenskoj prognozi, tokom decembra se u nižim delovima zemlje očekuje između 12 i 18 mraznih dana, kada je minimalna dnevna temperatura ispod nule, dok će ih u brdsko-planinskim krajevima biti do 25. Ipak, pravih ledenih dana, sa maksimalnom temperaturom ispod nule, biće malo – najviše do dva dana u nižim predelima i do 10 na planinama.

Pored toplijeg vremena, poslednji mesec u godini obeležiće i padavine iznad proseka. U nižim predelima prognozira se od 55 do 80 milimetara padavina, a na planinama do 100 milimetara. Očekuje se da će u nižim krajevima biti između 12 i 20 dana sa padavinama, dok bi u brdsko-planinskim predelima kiša ili sneg mogli padati i do 25 dana.