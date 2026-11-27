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Građani Srbije koji već sada planiraju odmore za narednu godinu mogli bi pametnim rasporedom godišnjeg odmora da dobiju čak 39 slobodnih dana, a da pritom potroše svega 15 dana od svog godišnjeg fonda.

Prema kalendaru neradnih dana, Novu godinu građani će dočekati u petak, 1. januara, dok je i subota, 2. januar, neradna. Pravoslavni Božić obeležava se 7. januara, u četvrtak, što otvara mogućnost za prvi duži predah u godini.

Evo kako da uz samo četiri dana godišnjeg odmora dobijete čak 10 slobodnih dana: potrebno je da uzmete odmor 4, 5, 6. i 8. januara. Tako ćete biti slobodni od 1. do 10. januara.

Sledeća prilika stiže već u februaru, kada se obeležava Sretenje - Dan državnosti Srbije. Praznik pada 15. i 16. februara, u ponedeljak i utorak, pa se uz samo tri dana godišnjeg odmora, od 17. do 19. februara, može dobiti ukupno devet vezanih slobodnih dana, računajući i vikende od 13. do 21. februara.

kalenadar 2027 Foto: Shutterstock's Gen AI/Shutterstock

Najveća prilika za odmor očekuje se u aprilu i maju. Pravoslavni Vaskrs 2027. godine pada 2. maja, u nedelju, a vaskršnji praznici počinju Velikim petkom, 30. aprila, i traju do ponedeljka, 3. maja. Na to se nadovezuje i Praznik rada, pa će zbog prenosa neradnog dana i utorak, 4. maj, biti slobodan.

Oni koji žele da maksimalno iskoriste ovaj period mogu da uzmu sedam dana godišnjeg odmora - od 26. do 29. aprila, kao i od 5. do 7. maja. Na taj način dobijaju čak 16 uzastopnih slobodnih dana, od 24. aprila do 9. maja!

Poslednja prilika za produženi odmor stiže u novembru. Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se 11. novembra, u četvrtak, pa je dovoljno uzeti slobodan petak, 12. novembar, kako bi se dobila četiri vezana slobodna dana, uključujući vikend.

Tako se uz pažljivo planiranje i ukupno 15 dana godišnjeg odmora može doći do čak 39 dana predaha tokom 2027. godine, što je odlična prilika za putovanja, odmor i više vremena sa porodicom.

Kako uz pomoć odmora dobiti 39 slobodnih dana Januar: 4 dana godišnjeg odmora = 10 slobodnih dana.

Februar: 3 dana godišnjeg odmora = 9 slobodnih dana.

April/maj: 7 dana godišnjeg odmora = 16 slobodnih dana.

Novembar: 1 dan godišnjeg odmora = 4 slobodna dana.