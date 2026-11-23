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Promena vremena donosi osetno zahlađenje, jutarnje mrazeve i prve snežne padavine na planinama, a prema najavama meteorologa, postoji mogućnost da se sneg već narednog vikenda spusti i u niže predele.

Dok RHMZ najavljuje čestu kišu tokom sedmice, Marko Čubrilo i Ivan Ristić upozoravaju na scenario koji bi mogao da donese pravu zimsku epizodu krajem novembra i početkom decembra.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije naredne sedmice očekuje se hladno vreme sa čestom kišom, a od utorka i sa jutarnjim mrazevima.

- U ponedeljak oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Posle podne na severu, a prema kraju dana i u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura u toku dana u padu, tako da će najtoplije biti ujutro i pre podne, a najhladnije u drugom delu dana i uveče. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša od 6 do 13 stepeni - saopštio je RHMZ.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

U utorak ujutru mestimično slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, ponegde uz promenljivu oblačnost ali hladno vreme.

- U sredu jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem. Pre podne sunčano, posle podne novo naoblačenje sa kišom sa zapada. U nastavku sedmice oblačno sa čestom pojavom kiše, a sledećeg vikenda i u nižim predelima sa snegom - navodi RHMZ.

Kiša prelazi u sneg

Ivan Ristić naveo je na Fejsbuku da danas ulazimo u decembarsko-januarske temperature i tipove vremena, te da će naredne dve nedelje biti u znaku pozne jeseni i rane zime.

Ivan Ristić, meterolog Foto: Kurir Televizija

- Sutra će kiša preći u sneg u brdovito-planinskim predelima, a sledećeg vikenda 28/29. novembra susnežica i sneg se očekuju i u nižim predelima, naročito južnije od Save i Dunava. Od danas su neophodne zimske jakne, a povremeno i kišobrani, kad bude padao sneg onda može i samo kapa. Početkom decembra ima uslova i za prodor još hladnijeg vazduha sa severoistoka iz srca Sibira (tzv zver sa istoka) i pojavu prvih ledenih dana - istakao je Ristić.

Marko Čubrilo koji se bavi meteorologijom, naveo je u svojoj Fejsbuk prognozi da se padavine očekuju i danas pre podne, dok bi u drugom delu dana one polako prestale.

Kopaonik sneg Foto: screenshot Infokop

Na planinama i do minus 7 stepeni

- Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, a duž Jadrana jaka i olujna bura. Danas dnevni maksimum od +11 do +18 stepeni Celzijusa, a sutra od +3 do +9 stepeni Celzijusa. Od utorka do četvrtka uglavnom suvo, ali hladno uz minimume od -3 do +1 stepen Celzijusa, a ponegde na snegom pokrivenim planinama i do -7 stepeni Celzijusa. Tokom dana maksimumi od +2 do +9 stepeni Celzijusa. Najhladnije bi bilo na istoku i severu regiona. Duvaće umeren istočni i severoistočni, a u četvrtak jugoistočni vetar - ističe Čurbilo.

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

Prema njegovim rečima, u četvrtak se očekuje širenje uticaja novog ciklona i od tada stoji velika neizvesnost u razvoju sinoptike.

- Ako se ona bude razvijala kako to vidi jutarnji operativni i deo ansable članova ECMWF modela prvo bi nad južnim i središnjim delovima regiona tog dana na kratko otoplilo dok bi na severozapadu i krajnjem istoku regiona zadržalo hladno vreme. Kako ove simulacije održavaju blokirajući anticikon nad Skandinavijom, ciklon ne bi mogao ići uobičajnom putanjom na severoistok, već bi po istočnoj periferiji tog anticklona išao na jugoistok. Time bi otvorio put za dalji prodor hladnog vazduha i tako bi se stvorili uslovi da kišu i u nizijama pređe u sneg uz razvijanje snežnog pokrivača. Sa ovakvom sumulacijom bi se krajem nedelje dnevni maksimumi kretali od -7 do 0 stepeni Celzijusa. AIFS verzija ECMWF-a oko 06.12. ima mogućnost daljeg, ozbiljnog, zahlađenja ali to je u ovom momentu isto vrlo nesigurno - dodao je.