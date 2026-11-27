Beograd
PET OSOBA POVREĐENO U TRI SAOBRAĆAJNE NESREĆE U BEOGRADU: Izveštaj Hitne pomoći, imali pune ruke posla
- Pet osoba lakše je povređeno u tri saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu, saopštila je Hitna pomoć.
- Ekipe su intervenisale 131 put, a 17 izlazaka bilo je na javnom mestu.
- Najviše su se javljali hronični bolesnici i osobe sa bolovima u grudima.
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Pet osoba lakše je povređeno u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Ekipe ove službe intervenisale su u noćnoj smeni 131 put, od čega je 17 intervencija bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i osobe sa bolovima u grudima.
(Kurir.rs/Tanjug)
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