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Gošća emisije Beogradske hronike objasnila je da postoje kompanije koje zaista nude velika sniženja, ali i one kojima su popusti pre svega način da privuku kupce i podstaknu ih da potroše više novca.

- Postoje kompanije koje nude velike popuste i da je to stvarno tako, a postoje i one kojima je to samo način da privuku potrošače da potroše što više novca kod njih jer stave da je popust, na primer, 50, 70 odsto, a potrošači nisu pre toga proverili cenu, uporedili i videli koji su uslovi te kupovine - rekla je tajni kupac.

Veliki popust ne znači uvek i najnižu cenu

Jedna od stvari na koje potrošači treba da obrate pažnju jeste da li je istaknuti popust zaista povoljan. Tajni kupac ukazuje na to da kupci često ne proveravaju cene pre početka akcije, niti ih upoređuju sa ponudama drugih prodavnica.

Popusti u radnjama idu i preko 50 odsto Foto: Kurir Televizija

Na pitanje da li trgovci najpre podižu cene, a zatim ih snižavaju kako bi popust izgledao veći, odgovorila je da pretpostavlja da se to dešava, ali da lično nije videla takav primer.

Zato savetuje potrošačima da ponudu provere pre početka akcije, prate cene i uporede ih sa onima tokom "crnog petka".

Kupovina bez plana i nepotrebno trošenje novca

Mnogi potrošači u kupovinu kreću bez jasne predstave o tome šta im je zaista potrebno. Veliki procenti sniženja privlače im pažnju, pa na kraju kupuju i stvari koje nisu planirali.

"Mislim da je najveća zamka što kupci dođu bez nekog konkretnog plana šta im treba da kupe. Gledaju jer očekuju da će biti veliki popusti i onda uglavnom kupe i ono što im i treba i što im ne treba", upozorila je gošća.

Upravo zato je važno napraviti spisak stvari koje su zaista potrebne i držati se planiranog budžeta, umesto da se odluke donose samo zbog privlačnih procenata sniženja.

"Crni petak" traje mnogo duže od jednog dana

Foto: Nemanja Nikolić

Još jedna stvar na koju kupci treba da obrate pažnju jeste trajanje akcija. Iako se "crni petak" vezuje za jedan dan, sniženja u mnogim prodavnicama počinju znatno ranije i nastavljaju se i nakon njega.

"Da, to traje uglavnom i dve, tri nedelje pre samog crnog petka i onda posle crnog petka", objasnila je tajni kupac.

Zbog toga potrošači ne bi trebalo da imaju osećaj da moraju odmah da kupe proizvod samo zato što je na sniženju. Poređenje cena i provera ponuda mogu da pomognu da se izbegne impulsivna kupovina.

Šta tajni kupac proverava kada uđe u prodavnicu

Za razliku od običnog kupca, tajni kupac u prodavnicu, restoran ili drugi objekat dolazi sa zadatkom da proceni kvalitet usluge i odnos zaposlenih prema potrošačima.

"Tajni kupac je zapravo običan kupac koji ima malo više oko za detalje", objasnila je gošća.

Među stvarima koje proverava su urednost i čistoća objekta, ljubaznost zaposlenih, njihovo poznavanje proizvoda, kao i spremnost da kupcu pomognu i predstave ponudu.

Prilikom ulaska u objekat važno je da li je kupac pozdravljen, da li je prostor uredan i pregledan i da li se potrošač oseća prijatno. Razlika je u tome što je tajni kupac obučen za taj posao, ima iskustva i zna na šta treba da obrati pažnju.

Da li bi tajni kupac kupovao na "crni petak"

Posle tri godine rada i obilaska brojnih objekata, tajni kupac priznaje da lično ne bi išao u kupovinu tokom "crnog petka".

"Pa iskreno, ne. Mislim da možda bih pogledala onlajn ponudu, mada može da se desi da im i padne sajt jer je i tada crni petak na sajtu, tako da ne, preskočila bih za crni petak da idem u kupovinu", zaključila je gošća.

Njen savet potrošačima je da ne kupuju samo zato što je nešto na popustu, već da provere cene, uporede ponude, naprave plan i razmisle da li im je proizvod zaista potreban.