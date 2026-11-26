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Božićni post počinje zvanično 28. novembra, a zapravo je početak 27. novembar jer je petak posni dan.

U susret početku Božićnog posta, teolog Nebojša Lazić gostovao je u emisiji "Uranak" na televiziji K1, gde je govorio o suštini posta, njegovom duhovnom značaju, uzdržavanju od grešnih misli i dela, ali i o tome ko nije u obavezi da posti.

"Simbolika broja 40 je biblijska simbolika i simboliše težnju ka savršenstvu, ka potpunosti. Božićni post označava pripremu za najveću revoluciju u istoriji čovečanstva. Mi smo imali velike vladare, Napoleona, Aleksandra Velikog, Petra Velikog, ali vreme se meri samo pre i posle jednog, a to je Gospod Isus Hristos. Mi svi spremamo kuću, dom, stan kada nam neko dolazi u goste. Sada nam dolazi Gospod Isus Hristos i zaista se spremamo", rekao je Lazić.

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"Dosta smo u tim materijalnim stvarima i imamo potrebu da sami sebe pripremimo za dolazak Gospoda Isusa Hrista i da na taj način, kroz post, kroz molitvu, malo izuzmemo sebe iz ovog vremena. Vidite koliko je u medijima, u javnosti, stresa, tenzije, anksioznosti. Mi ovde govorimo o nekim stvarima koje inflacija ne može da pojede, o stvarima koje nisu kao barel nafte koji skače gore-dole. To je ono što je isto zato što je uvek istinito. To je Bog i to je stremljenje čoveka ka večnosti."

Post nije samo odricanje od hrane

"Post ima i svoju duhovnu komponentu. Prosto, nije post dijetalni način ishrane. Čovek će se na kraju posta osećati bolje jer je uspeo nešto. Ne treba post Bogu. Bog nije sudija Apelacionog suda, niti Ustavnog suda, niti nas Bog kažnjava. Osnovna molitva u hrišćanstvu je ‘Oče naš’, što znači da mi imamo odnos prema Bogu kao prema ocu, prema roditelju. Iz tog odnosa ljubavi mi se odričemo nečega zarad našeg odnosa sa Bogom i to je apsolutna manifestacija slobode“, objasnio je teolog.

Govoreći o izazovima savremenog čoveka, Lazić je istakao da je u današnjem načinu života sve teže pronaći unutrašnji mir.

"Svaka liturgija, svako bogosluženje počinje sa ‘U miru Gospodu se pomolimo’. Savremeni čovek nema mir, jednostavno nemir vlada u njegovoj duši. To žurenje, to kašnjenje, taj brzi protok informacija, sve to opterećuje jednog savremenog čoveka. I suština hrišćanstva je upravo suprotna. Hristos nas rasterećuje, Hristos uzima naš krst, bude nam lakše sa Hristom. Jer ko sa Hristom pretrpi do kraja, ko preživi tu golgotu zvanu život, sa njim i vaskrsava.“

Post ne znači da nećemo grešiti

"Mi grešimo i to će sada zvučati čudno kada kaže jedan teolog, ali ako grešimo, dobro je. Zbog čega? Jer samo živ čovek može da greši, a ako može da greši, on može i da se pokaje. Nije sada da mi nećemo imati iskušenja ako postimo, ako se trudimo da

idemo ka Bogu. Mi ćemo uprkos tome imati iskušenja“, rekao je Lazić.

Nebojša Lazić, teolog Foto: Kurir Televizija

"Nikada se više nije pričalo u javnosti, u medijima, na podkastima, emisijama, o tim stvarima, a sve manje imamo tih ljudi. Jer smo mi postali previše opterećeni, previše smo postali egocentrični. Mi i Boga pokušavamo da racionalizujemo. I onda smo našli opravdanje za svaki greh. Suština je da prilagodimo sebe Bogu i da iz tih okvira nekako posmatramo i druge. Na kraju krajeva, vera bez dela je mrtva. Mogu ja da budem najbolji čovek na svetu ako o tome moja dela ne svedoče, čemu?"

Trudnice, stariji i bolesni nisu u obavezi da poste

Na pitanje ko je oslobođen posta, teolog je odgovorio: "Trudnice, stariji ljudi, bolesni ljudi koji ne mogu da poste, uopšte nisu u obavezi da poste. Jednostavno, post je propisan za zdrave ljude, za ljude koji mogu da iznesu post. Sve se to dešava u konsultaciji sa sveštenikom i sveštenik svakako ima razumevanja. Sveštenik u parohiji ili duhovnik ima apsolutno razumevanje."

"Sve zavisi od ličnog odnosa, jer svi smo mi drugačiji. Post je dobra stvar jer nas pročišćuje. Post nama treba da pomogne da budemo najbolji mogući."

Naše majke i bake sačuvale su veru

Lazić je govorio i o odnosu vernika prema crkvi i sveštenstvu. "Nisu našu crkvu i veru sačuvali ni učeni teolozi, niti sveštenici. Sačuvale su ih naše majke i bake i one su bile otpor tom jednom beznađu i temelj naše vere."

"Često ljudi kažu da ne mogu zbog sveštenika, zato što je ovakav ili onakav, ne mogu da idu. Ja ću tu da citiram moju baku, da nikada ne treba zbog popa Nikole da zamrzimo Svetog Nikolu. Ipak, odnos sa Bogom ne proizilazi iz tog odnosa sa sveštenikom. Sveštenik je tu posrednik."

Vera se pokazuje delima ljubavi

"Post predstavlja jednu vrstu duhovne askeze, duhovnog uzdržavanja. Bog nije sudija Ustavnog suda, neće Bog da nas kazni, da nas uništi. Ne funkcioniše to tako. Treba da damo svoj maksimum i da učinimo nešto, na kraju krajeva, da pomognemo i drugima.

Ne da budem ja sada ovde i pričam o veri, nego da činimo ta dela ljubavi."

Kao primer istinskog življenja vere, Lazić je izdvojio patrijarha Pavla. "Zbog čega mi volimo patrijarha Pavla? Bio je čovek koji je šetao našim ulicama, vozio se našim tramvajima. To je čovek koji je živeo Jevanđelje. Nisu svetitelji neki ljudi sa supermoćima, kakve mi gledamo u Holivudu. To su ljudi sa svim vrlinama, sa svim manama, sa potencijalom za svaki greh, ali ljudi koji su sebe zavetovali Bogu i ljudi koje Bog proslavi", rekao je teolog Nebojša Lazić.