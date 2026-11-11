Slušaj vest

"Ja postim, a on mi servirao mrsno! Šta da radim, a da ga ne uvredim?" Ovim pitanjem jedan vernik obratio se svešteniku Bojanu Krstanoviću, ne sluteći da će odgovor otvoriti mnogo širu temu, koliko poštujemo tuđu veru i koliko smo spremni da ostanemo dosledni sopstvenim uverenjima.

Objavu sveštenika Bojana sa Fejsbuka prenosimo u celini:

"Oče, idem u goste kod nekog mog bližnjeg. To je posni dan, a on će postavljati mrsnu hranu. Ja postim. Šta ja uradim a da ga ne uvredim?

- Dobro. Mogu li ja tebi da postavim par pitanja: Zamisli da kod tog tvog bližnjeg dolazi gost islamske veroispovesti. Siguran sam da mu ne bi izneo svinjetinu. Što znači da njega poštuje.

Sad se zapitaj da li tebe poštuje!

Sveštenik Bojan Krstanović Foto: Printscreen Facebook

Tvoju veru, tvoju pobožnost, tvoj način života...

Znači li to da tebe uopšte ne poštuje? A da ne pominjem to da je on Srbin, Pravoslavac, kršten, slavi slavu, Božić...

Ne samo da ne poštuje svoju veru nego ne poštuje ni one koji se trude da žive po veri.

Mi možemo pričati o nekim davnim vremenima, siromašnom narodu, oskudici... Pa kad dođeš kod nekoga a on ima samo komad sira i ništa više.

O tome možemo ragovarati.

Danas čovek koji dočekuje goste uglavnom naruči ili ode u market i kupi namirnice... tako da mu je sasvim svejedno da li će posno ili mrsno. Veruj, više te poštuje tako što kupi krompirušu, iznese i ljudski kaže da nema ništa drugo posno nego da pripremi carsku trpezu i hoće da se pokaže pred tobom kršeći sve ono što je u tebi, što te čini čovekom.

Njemu je bitno da se on pokaže, a za tebe ga baš briga.

Kad zovemo gosta, trudimo se da mu bude lepo, prijatno, ugodno... žrtvujemo se za to.

Ako zovemo gosta, a ne poštujemo ga... to je jako ozbiljan poremećaj.

Tako brate, potrudi se da slučajno ne uvrediš domaćina koji uopšte ne poštuje ni tebe ni sebe... Samo ne znam kako ćeš to da izvedeš!

Za početak, počni prvo da poštuješ sebe... a sebe ćeš poštovati tako što će ti biti važnije šta kaže Bog nego šta kažu ljudi."