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Božićni post, jedan od četiri velika godišnja posta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, počinje 28. novembra 2026. godine i traje sve do Badnjeg dana, 6. januara 2027. Tokom ovog perioda vernici se pripremaju za jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Božić, koji se proslavlja 7. januara.

Ovaj post traje 40 dana, a njegov cilj nije samo uzdržavanje od određene hrane, već i duhovno pročišćenje, molitva, praštanje i činjenje dobrih dela. Ipak, postoje određena pravila kojih bi vernici trebalo da se pridržavaju, a ona se odnose i na izbor namirnica i na način pripreme obroka.

Šta ne sme da se jede tokom Božićnog posta?

Tokom Božićnog posta iz ishrane se izbacuju namirnice životinjskog porekla, odnosno meso, mleko i mlečni proizvodi, kao i jaja.

Mlečni proizvodi Foto: Shutterstock

Međutim, za razliku od nekih drugih postova, Božićni post ima blaža pravila kada je reč o ishrani, pa je određenim danima dozvoljena riba, dok se u drugim periodima koristi biljno ulje ili se posti na vodi. Post na vodi podrazumeva pripremu hrane bez upotrebe ulja, dok post na ulju dozvoljava korišćenje biljnih masnoća. Kada je dozvoljena riba, ona se može da se nađe na trpezi uz ostale posne namirnice.

Kada se tokom Božićnog posta jede riba?

Riba je tokom Božićnog posta dozvoljena određenim danima, uglavnom subotom i nedeljom, kao i na pojedine velike praznike.

U 2026. godini posebno se izdvajaju: Vavedenje Presvete Bogorodice, 4. decembra,i Sveti Nikola, 19. decembra, kada je dozvoljena riba bez obzira na dan u nedelji.

Pred kraj posta pravila se postepeno pooštravaju. U poslednjim danima pred Božić riba se više ne jede, a Badnji dan, 6. januar, tradicionalno se posti na vodi. Za precizan raspored dozvoljene hrane tokom svakog dana vernici mogu da prate crkveni kalendar, jer se pravila razlikuju u zavisnosti od praznika i dana posta.

Riba Foto: DUSAN ZIDAR/Shutterstock

Šta se jede tokom Božićnog posta?

Iako mnogi misle da je posna ishrana jednolična, postoji veliki izbor namirnica koje mogu da se koriste tokom ovog perioda.

Na jelovniku mogu da se nađu:

pasulj,

sočivo,

grašak,

krompir,

pirinač,

pečurke,

povrće,

voće,

orašasti plodovi

i različite žitarice.

Tu su i posne čorbe, variva, salate, posna testenina i jela od biljnih namirnica.

Kada je dozvoljena riba, ona može da bdue deo obroka, dok se u danima posta na ulju jela pripremaju uz dodatak biljnog ulja. Vernici bi trebalo da obrate pažnju i na deklaracije industrijskih proizvoda, jer pojedine namirnice koje deluju posno mogu da sadrže mleko u prahu, surutku, jaja ili druge sastojke životinjskog porekla.

Post Foto: Shutterstock

Da li je Božićni post samo uzdržavanje od hrane?

Prema pravoslavnom učenju, suština posta ne nalazi se samo u promeni načina ishrane. Telesni post trebalo bi da prati i duhovno uzdržavanje, odnosno trud da čovek promeni svoje ponašanje, misli i odnos prema drugima.

To podrazumeva izbegavanje svađa, ljutnje, ogovaranja i osuđivanja, ali i više strpljenja, praštanja, molitve i pomaganja ljudima kojima je pomoć potrebna. Post je prilika za preispitivanje sopstvenih postupaka, odricanje od loših navika i posvećivanje porodici i bližnjima. Zato se često ističe da nije dovoljno samo promeniti ono što se nalazi na tanjiru ukoliko se ne radi i na duhovnom životu.

Foto: Sharon Eilon/SOPA Images/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Post ne bi trebalo da ugrozi zdravlje. Deca, trudnice, dojilje, starije osobe i ljudi koji imaju hronične bolesti ili posebne nutritivne potrebe trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre nego što uvedu značajnija ograničenja u ishrani. Takođe, pravila posta mogu da se prilagodo zdravstvenim i životnim okolnostima uz savet sveštenika ili duhovnika.

Božićni post završava se Badnjim danom, a nakon 40 dana pripreme vernici dočekuju Božić, praznik koji simbolizuje ljubav, mir, zajedništvo i radost.

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