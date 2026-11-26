AMSS: Kiša, niska temperatura i jaki udari vetra
Na putevima u Srbiji vozače danas očekuju promenljivi i mestimično otežani uslovi za vožnju usled kiše, niskih temperatura i jakih udara vetra, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Poseban oprez neophodan je na putevima u košavskom području, naročito na jugu Banata, u Podunavlju i u istočnoj Srbiji.
U jutarnjim satima kiša se ponegde može lediti pri tlu.
Vozačima se savetuje da brzinu prilagode stanju kolovoza i vremenskim uslovima, održavaju bezbedno odstojanje i koriste propisanu zimsku opremu.
Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Kamioni se na prelazu Kelebija zadržavaju oko četiri sata prilikom izlaza iz Srbije, a na prelazu Horgoš oko tri.
Kurir.rs/Beta