ŠEST I PO DECENIJA UČENJA I LJUBAVI: OŠ ''Kadinjača'' obeležila značajan jubilej
- Osnovna škola 'Kadinjača' u Loznici obeležila je 65 godina rada priredbom posvećenom Dobrici Eriću, uz učenike, roditelje i goste.
- Direktorka je istakla brojne sekcije, kvizove i akcije škole, dok je grad najavio sedam miliona dinara za stolariju i klimatizaciju.
- Škola danas ima 855 učenika i 89 zaposlenih, a dobitnik je više priznanja, među njima i Septembarske nagrade Loznice.
LOZNICA – Šezdeset i pet godina postojanja prigodnom priredbom obeležila je u petak loznička Osnovna škola „Kadinjača“ u prisustvu učenika, roditelja, nekadašnjih radnika i brojnih gostiju.
Program koji su pripremili učenici sa svojim nastavnicima bio je posvećen našem čuvenom pesniku Dobrici Eriću, rođenom pre devet decenija.
Prema rečima direktorke Nade Ostojić, škola je davno postala prepoznatljiva ne samo u Loznici, već i šire, zbog rezultata koje njeni učenici ostvaruju na svim nivoima takmičenja.
- Osim redovnih predmeta, imamo 13 različitih sekcija, pet fakultativnih predmeta, a mislim da je ono što nas ističe druženje zaposlenih sa učenicima. Tradicionalno, duže od petnaestak godina, organizujemo međuodeljenske kvizove, sa decom pešačimo do Tršića, imamo brojne izložbe, koncerte. Prvi smo u gradu sproveli akciju najbolji drug tako što se u okviru odeljenske zajednice, svakog meseca, bira najbolji drug, a oni koji sakupe najviše diploma dobijaju nagradu na završnoj svečanosti kada maturanti napuštaju školu. Imamo interni konkurs za najlepše crteže, vaskršnji i novogodišnji bazar, gde se učenici uče preduzetništvu i na sve načine pokušavamo da našu decu naučimo da budu što bolji ljudi – kazala je direktorka najveće škole u gradu.
Gost na svečanosti bio je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović, koji je ocenio da je „Kadinjača“ u prethodnim decenijama izrasla u ozbiljnu obrazovnu ustanovu kroz koju su prošle generacije učenika i koja je iznedrila veliki broj uspešnih ljudi iz brojnih profesija.
- „Kadinjača“ postiže izuzetno zapažene rezultate, kako u redovnim nastavnim aktivnostima, tako i kroz druge vidove rada, kroz sekcije, smotre, takmičenja. Kao lokalna samouprava trudićemo se da radimo na unapređenju uslova, pre svega kad su u pitanju naši učenici i nastavnici, da bi mogli kvalitetnije i uspešnije da rade, uče, razvijaju se. Grad je ove godine izdvojio sedam miliona dinara za unapređenje uslova u ovoj školi, tu mislim na zamenu stolarije na matičnoj školi koju smo sufinansirali sa Ministarstvom za brigu o porodici, ali i kroz njenu klimatizaciju. Naravno, nastavićemo da radimo na unapređenju uslova kako u ovoj školi, tako i u drugim lozničkim školama – kazao je on čestitajući jubilej.
„Kadinjaču“ danas pohađa 855 učenika i ima 89 zaposlenih, a u dosadašnjem radu dobila je Septembarsku nagradu Loznice, Vukovu nagradu Međuopštinske zajednice obrazovanja i povelju Grada Loznice.
Inače, škola je osnovana školske 1960/61. godine kao četvorogodišnja, sa 12 odeljenja.
Matična školska zgrada na sadašnjem mestu urađena je 1969, a od 1992. „Kadinjači“ je pripojena nekadašnja škola „Žika Popović“ iz Lozničkog Polja, koja danas radi kao izdvojeno odeljenje.
Kurir.rs