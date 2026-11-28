Slušaj vest

LOZNICA – Šezdeset i pet godina postojanja prigodnom priredbom obeležila je u petak loznička Osnovna škola „Kadinjača“ u prisustvu učenika, roditelja, nekadašnjih radnika i brojnih gostiju.

Program koji su pripremili učenici sa svojim nastavnicima bio je posvećen našem čuvenom pesniku Dobrici Eriću, rođenom pre devet decenija.

1/7 Vidi galeriju OŠ „Kadinjača“ u Loznici proslavila 65 godina postojanja Foto: T. Ilić

Prema rečima direktorke Nade Ostojić, škola je davno postala prepoznatljiva ne samo u Loznici, već i šire, zbog rezultata koje njeni učenici ostvaruju na svim nivoima takmičenja.

- Osim redovnih predmeta, imamo 13 različitih sekcija, pet fakultativnih predmeta, a mislim da je ono što nas ističe druženje zaposlenih sa učenicima. Tradicionalno, duže od petnaestak godina, organizujemo međuodeljenske kvizove, sa decom pešačimo do Tršića, imamo brojne izložbe, koncerte. Prvi smo u gradu sproveli akciju najbolji drug tako što se u okviru odeljenske zajednice, svakog meseca, bira najbolji drug, a oni koji sakupe najviše diploma dobijaju nagradu na završnoj svečanosti kada maturanti napuštaju školu. Imamo interni konkurs za najlepše crteže, vaskršnji i novogodišnji bazar, gde se učenici uče preduzetništvu i na sve načine pokušavamo da našu decu naučimo da budu što bolji ljudi – kazala je direktorka najveće škole u gradu.

Gost na svečanosti bio je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović, koji je ocenio da je „Kadinjača“ u prethodnim decenijama izrasla u ozbiljnu obrazovnu ustanovu kroz koju su prošle generacije učenika i koja je iznedrila veliki broj uspešnih ljudi iz brojnih profesija.

- „Kadinjača“ postiže izuzetno zapažene rezultate, kako u redovnim nastavnim aktivnostima, tako i kroz druge vidove rada, kroz sekcije, smotre, takmičenja. Kao lokalna samouprava trudićemo se da radimo na unapređenju uslova, pre svega kad su u pitanju naši učenici i nastavnici, da bi mogli kvalitetnije i uspešnije da rade, uče, razvijaju se. Grad je ove godine izdvojio sedam miliona dinara za unapređenje uslova u ovoj školi, tu mislim na zamenu stolarije na matičnoj školi koju smo sufinansirali sa Ministarstvom za brigu o porodici, ali i kroz njenu klimatizaciju. Naravno, nastavićemo da radimo na unapređenju uslova kako u ovoj školi, tako i u drugim lozničkim školama – kazao je on čestitajući jubilej.

„Kadinjaču“ danas pohađa 855 učenika i ima 89 zaposlenih, a u dosadašnjem radu dobila je Septembarsku nagradu Loznice, Vukovu nagradu Međuopštinske zajednice obrazovanja i povelju Grada Loznice.

Inače, škola je osnovana školske 1960/61. godine kao četvorogodišnja, sa 12 odeljenja.

Matična školska zgrada na sadašnjem mestu urađena je 1969, a od 1992. „Kadinjači“ je pripojena nekadašnja škola „Žika Popović“ iz Lozničkog Polja, koja danas radi kao izdvojeno odeljenje.