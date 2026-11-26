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Osmogodišnjem Dušanu Novakoviću iz Loznice, kome je dijagnostikovana Dišenova mišićna distrofija, retka i progresivna genetska bolest koja dovodi do postepenog slabljenja mišića i gubitka motoričkih funkcija, neophodna je terapija u Dubaiju. Za nju je potrebno 2,5 miliona evra što porodica nije u mogućnosti da obezbedi pa novac prikuplja Humanitarna fondacija ''Budi human – Aleksandar Šapić''.

Roditelji su, kako je navedeno na sajtu ''Budi human'', još u ranom detinjstvu primetili da Dušan otežano savladava stepenice i ima poteškoće pri hodu, a posle pregleda neurologa i sprovedenih genetskih analiza potvrđena je hemizigotna nonsense mutacija u 21. egzonu DMD gena, čime je postavljena konačna dijagnoza bolesti. On se nalazi pod stalnim nadzorom lekara Univerzitetske dečje klinike u Beogradu. Po uspostavljanju dijagnoze, započeto je lečenje, kao i redovni fizikalni tretmani, svakodnevno sprovodi vežbe pasivnog istezanja i vežbe disanja, dok hidroterapiju pohađa više puta nedeljno. Uprkos svim preduzetim merama, bolest je progresivna i zahteva primenu savremenih terapijskih metoda koje mogu da uspore, ili zaustave njeno napredovanje.

Foto: Budi Human

Kako je navedeno, nadu za Dušana predstavlja genska terapija Elevidys (delandistrogene moxeparvovec-rokl), za koju je potvrđeno da ispunjava uslove za primenu, a biće sprovedena u specijalizovanoj ustanovi u inostranstvu i podrazumeva primenu leka, specijalističke preglede, rehabilitacione i fizikalne tretmane, laboratorijske analize, kao i višemesečno praćenje zdravstvenog stanja nakon terapije.

Foto: Budi Human

Pošto je terapija izuzetno skupa pomoć humanih ljudi u vidu donacija je od presudnog značaja. Sredstva su potrebna za gensku terapiju, specijalističke preglede, rehabilitaciju, laboratorijske analize, putne troškove i troškove smeštaja tokom lečenja u inostranstvu, navodi se na sajtu ''Budi human''. On je trenutno u dobrom stanju kaže Dušanova majka Marina jer trenutna terapiju malo usporava bolest koja je izuzetno progresivna i teška, ali je važno da što pre ode na lečenje kako bi zadržao postojeće funkcije.