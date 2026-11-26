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U svetu opsednutom titulama, prestižem i trkom za materijalnim uspehom, priča dvadesetčetvorogodišnjeg Vinćenca Frankelija deluje gotovo nestvarno.

Mladić rođen u engleskom gradu Notingemu, sa koeficijentom inteligencije većim od 156, umesto univerzitetskih amfiteatara i visokih korporativnih pozicija, izabrao je miran porodični život u Novom Sadu, posao u korisničkoj podršci i devojku koju voli još od detinjstva.

Koreni satkani od tri kulture i dar koji nadmašuje prosek

Vićenco u sebi nosi raskošno evropsko nasleđe: otac mu je Italijan iz mesta San Paolo di Čivitate, majka Novosađanka, deda po ocu gradio je po Francuskoj, dok mu je baka s majčine strane poreklom iz Mađarske. Odrastajući u Engleskoj do svoje dvadesete godine, od malih nogu je istovremeno usvajao engleski, srpski i italijanski jezik.

Njegov vanserijski um roditelji i okolina uočili su još u ranom detinjstvu. Sa svega pet ili šest godina, dok su njegovi vršnjaci savladavali predškolsko gradivo, Vićenco je rešavao matematičke zadatke predviđene za peti razred - brže i preciznije od svih. Na britanskim matematičkim olimpijadama nizao je zlatna odličja; sa samo 12 ili 13 godina našao se među prvih 500 takmičara u celoj Velikoj Britaniji na testu za mlade do 16 godina.

Kada je nedavno prvi put uradio zvanični Mensa test, rezultat je dosegao sam plafon lestvice (156+), što znači da je rešio sve tačno ili više od merljivog maksimuma.

Foto: Youtube/ Stvarne ispovesti

Ipak, umesto da gradi karijeru u statistici ili finansijama gde su mu predviđali blistavu budućnost, Vićenco je pokazao retku skromnost i zrelost. Na čuđenja okoline i komentare poput "E, da ja imam tvoj mozak, gde bi mi bio kraj", on je odgovorio slobodom da bira sopstveni put:

"Mene iskreno ništa to nije zanimalo. Ja sam hteo da uživam više nego što sam hteo sad da učim, da studiram... Uvek sam bio takav da me ne zanima šta drugi hoće ili misle, nego da radim ono što sam ja hteo u to vreme."

Danas u Novom Sadu radi od kuće u korisničkom servisu. Taj posao mu, kako sam kaže, pruža fleksibilnost, ne iscrpljuje ga i ostavlja mu dragoceno vreme za život i porodicu.

Devojčica koja je čekala korake na stepeništu

Najlepši deo Vićencove priče jeste neraskidiva nit sa Milicom, Novosađankom koju poznaje još od svoje pete godine. Njihove porodice su se poznavale - njegova baka i Miličina mama bile su vaspitačice, a stanovi su im bili udaljeni svega dvoja vrata. Svaki letnji raspust i dolazak iz Engleske nosio je posebnu čaroliju.

"Uglavnom bi let bio takav da stigne u Srbiju oko dva ili tri ujutru. Ja sam po koracima, udaranju vrata i glasu uvek znala da je on došao. Budila bih se, gledala kroz špijunku na vratima i budila sve u kući da kažem: ’Došao je u Srbiju!’", priseća se Milica.

Foto: Youtube/ Stvarne ispovesti

Prijateljstvo je sa 12 godina preraslo u prvi poljubac, a viđali su se jednom godišnje tokom raspusta, održavajući kontakt pismima preko granica. Vićenco je bio taj koji je Milicu strpljivo naučio da pliva, vozi bicikl, igra šah i košarku.

"On ima moć da objasni svakome sve. Ako želiš da te neko nauči, najbolje je da to bude Vićenco. Ima strpljenja da sve objasni polako, na tvom nivou. On je smiren i opušten, a ja sam njegova suprotnost – tako činimo savršen balans", objašnjava ona.

Preokret se dogodio kada je Vićenco napunio dvadeset godina. Umesto uobičajene letnje posete, iznenadio je Milicu kupovinom kuće u Novom Sadu i trajnim preseljenjem.

"Čim je došao za stalno, sav moj život pre njega je prestao – nestala su sva razmišljanja o odlasku van zemlje. Znala sam da ću s njim biti zauvek", iskrena je Milica.

Toplina srpskog mentaliteta, dom pun ljubavi i novo poglavlje

Vićenco priznaje da mu srpski mentalitet daleko više prija od engleske hladnoće i krutih okvira. U Srbiji ceni neposrednost gde možete spontano progovoriti sa nepoznatim čovekom na ulici, kao i činjenicu da pravila nisu slepo slovo na papiru, već imaju ljudsku meru i smisao.

Nakon veridbe na Miličin rođendan, par se venčao 27. februara 2023. godine, simbolično na Vićencov rođendan. Milica u šali kaže da na taj način nema šanse da Vićenco zaboravi godišnjicu.

Njihov dom danas je utočište i za desetak mačaka koje su doneli ili spasili sa ulice, negovali ih i pružili im krov nad glavom.

Ipak, kruna njihove ljubavi očekuje se sredinom februara, kada bi na svet trebalo da stigne njihovo prvo dete.

Priča o Vićencu i Milici podseća nas na suštinske vrednosti: najveća mudrost i istinska inteligencija ne leže u dokazivanju svetu, već u hrabrosti da izaberete ljubav, jednostavnost i sopstvenu sreću.

Kurir/Blic/Stvarne ispovesti