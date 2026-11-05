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Kažu da deca ne pamte šta ste ih naučili, već kako su se pored vas osećala. Za one prave vaspitače, njihov poziv nikada nije samo posao sa radnim vremenom od jutra do popodneva - to je nesebično davanje sebe, građenje malih svetova i brisanje prvih suza.

Kada neko u te dečije dane unese toplinu, razumevanje i bezuslovnu pažnju, ta veza postaje toliko jaka da opstaje i van vrtića.

To je pokazao i slučaj jedne vaspitačice Milice iz Kragujevca kojoj su nedavno njeni mališani priredili iznenađenje ispred opštine gde se udavala.

Oni su se na dan venčanja okupili ispred opštine i strpljivo je čekali, držeći u malim rukama cveće.

Foto: Tik Tok Printscreen/MamaMarieta

U trenutku kada su se vrata otvorila i kada se Milica pojavila u venčanici, nastao je prizor koji topi i najtvrđa srca.

Mališani su poleteli u susret svojoj voljenoj vaspitačici, obasipajući je osmesima i najčvršćim zagrljajima u kojima staje sva dečija zahvalnost.

Suze radosnice na njenom licu govorili su više od bilo kojih reči.

Foto: Tik Tok Printscreen/MamaMarieta

Snimak ovog dirljivog iznenađenja ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama, a reči podrške i ljubavi koje su roditelji podelili uz video dirnule su hiljade ljudi širom regiona:

"Vaspitačica koja voli i koju vole. Vaspitačica koja je ulepšala mnoga detinjstva. Vaspitačica koja je našoj deci kao roditelj. Vaspitačica koja čuva dečije tajne. Vaspitačica koja zaslužuje svu sreću sveta. Vaspitačica koja je ljubav... Volimo te, Mico, bezuslovno, šaljemo te u najlepši deo života i čekamo te da se vratiš kao mama Mica."

Mnogi sugrađani u komentarima su priznali da su pustili suzu, ističući kako je ovo najbolji dokaz koliko jedna plemenita duša može da promeni i oplemeni živote najmlađih.

Foto: Tik Tok Printscreen/MamaMarieta

"Prelepo", "Kad te deca vole, vrediš sigurno", "Nemerljivo. Slava Bogu!", bili su samo neki od komentara.