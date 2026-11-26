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Nesvakidašnja scena iz jedne prodavnice privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama, nakon što je snimak sa nadzorne kamere pokazao mladića koji je, pošto nije uspeo da pronađe prodavca, odlučio da stvar uzme u svoje ruke i sam plati artikal koji je želeo da kupi.

Video je objavljen na Instagram stranici "vranjecirkus__", a za sada nije poznato gde je tačno nastao, odnosno da li se događaj odigrao u Srbiji.

Na snimku se vidi mladić koji stoji u prodavnici sa odabranim artiklom i čeka da se pojavi prodavac kako bi obavio kupovinu. Međutim, kako se niko nije pojavljivao, odlučio je da ne gubi više vreme. Prišao je kasi, sam otkucao artikal i platio ga platnom karticom.

Snimak je objavljen uz opis "Snađi se pa živi" i ubrzo je postao viralan, izazvavši brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

Mnogi su pohvalili mladićevu snalažljivost i duhovito prokomentarisali situaciju, dok su pojedini priznali da bi i sami postupili na isti način.

- Meni je ovo presimpatično - napisala je jedna korisnica.

- Ovako i ja stalno radim, sasvim obična stvar - navodi se u jednom od komentara.

- Novo izdanje kase. Samo za odgovorne kupce - našalio se drugi korisnik.

- Dosadilo mu da čeka i rešio problem, bravo - još jedan je od komentara koji su privukli pažnju.