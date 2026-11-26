Kupac ušao u prodavnicu pa na kasi uradio nešto neverovatno: Snimak s nadzornih kamera zapalio mreže - svi u neverici
- Snimak iz prodavnice prikazuje mladića koji je, pošto nije našao prodavca, sam prišao kasi, otkucao artikal i platio karticom.
- Video objavljen na Instagramu brzo je postao viralan, a mnogi su pohvalili njegovu snalažljivost i duhovito komentarisali potez.
Nesvakidašnja scena iz jedne prodavnice privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama, nakon što je snimak sa nadzorne kamere pokazao mladića koji je, pošto nije uspeo da pronađe prodavca, odlučio da stvar uzme u svoje ruke i sam plati artikal koji je želeo da kupi.
Video je objavljen na Instagram stranici "vranjecirkus__", a za sada nije poznato gde je tačno nastao, odnosno da li se događaj odigrao u Srbiji.
Na snimku se vidi mladić koji stoji u prodavnici sa odabranim artiklom i čeka da se pojavi prodavac kako bi obavio kupovinu. Međutim, kako se niko nije pojavljivao, odlučio je da ne gubi više vreme. Prišao je kasi, sam otkucao artikal i platio ga platnom karticom.
Snimak je objavljen uz opis "Snađi se pa živi" i ubrzo je postao viralan, izazvavši brojne reakcije korisnika društvenih mreža.
Mnogi su pohvalili mladićevu snalažljivost i duhovito prokomentarisali situaciju, dok su pojedini priznali da bi i sami postupili na isti način.
- Meni je ovo presimpatično - napisala je jedna korisnica.
- Ovako i ja stalno radim, sasvim obična stvar - navodi se u jednom od komentara.
- Novo izdanje kase. Samo za odgovorne kupce - našalio se drugi korisnik.
- Dosadilo mu da čeka i rešio problem, bravo - još jedan je od komentara koji su privukli pažnju.
Iako nije poznato gde je snimak nastao, jedno je sigurno - mladić je svojim potezom nasmejao veliki broj ljudi i pokrenuo raspravu o tome koliko su kupci spremni da budu samostalni kada usluga izostane.