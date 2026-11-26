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Povodom incidenta u kragujevačkoj Prvoj tehničkoj školi, Biljana Obradović je u autorskom tekstu za Centar za stratešku analizu ukazala na nedostatke u sistemu bezbednosti škola i objasnila zašto je neophodno graditi zaštitu kroz više slojeva, umesto pretvaranja škola u bunkere.

Tekst Biljane Obradović prenosimo u celosti:

U kragujevačkoj Prvoj tehničkoj školi sedamnaestogodišnji učenik ušao sa malokalibarskom puškom i ranio pomoćno osoblje. Puška mu se zaglavila, a policijska patrola koja se slučajno zatekla u blizini brzo je reagovala. Đaci su ostali nepovređeni. Motiv još nije poznat i ne želim da ga nagađam. Ono što mogu da kažem iz svoje struke jeste da se sistem ovog puta spasao okolnostima, a ne sopstvenim dizajnom. Kada ishod zavisi od sreće, sistem nije pod kontrolom.

Školu posmatram kao složen sistem. Čine je učenici, nastavnici, roditelji, zgrada i institucije oko nje, a svaki od tih elemenata utiče na ostale. U takvim sistemima nijedna pojedinačna mera ne daje sigurnost, i nijedna tačka kvara ne sme da bude presudna. Bezbednost se zato gradi u slojevima, tako da kada jedan zakaže, sledeći preuzme teret.

Odmah da kažem šta ne želim. Ne želim da od škole napravimo bunker. Škola postoji da bi deca učila i odrastala u poverenju, a bezbednost je uslov da se to dešava, a ne njena svrha. Svaka mera koja remeti taj osnovni posao ima cenu, a ta cena je često veća nego što izgleda. Detektori na ulazu, naoružani čuvari po hodnicima i režim koji sve učenike tretira kao moguće napadače menjaju školu više nego što je štite. Mere ocenjujem po tri merila: da li zaista rade, da li troše razumno novac i pažnju i da li se jedva primećuju.

Kragujevac pokazuje još nešto. Napadač je bio učenik te škole, pa mere usmerene na uljeza sa strane tu nemaju šta da zaustave. Podaci iz sveta govore isto. Američka Tajna služba analizirala je 41 napad na škole između 2008. i 2017. godine. Svi počinioci bili su učenici ili tek bivši učenici škole koju su napali, a većina je oružje uzela kod kuće. U velikoj većini slučajeva neko iz okoline primetio je da nešto nije u redu, a mali broj škola imao je bilo kakav način da to upozorenje prikupi i prosledi. Oko četiri petine napadača bilo je izloženo vršnjačkom nasilju. U drugoj analizi, o osujećenim planovima, gotovo svi su unapred rekli nekome šta nameravaju. Ovi napadi ne dolaze niotkuda.

U Evropi su takvi događaji ređi, ali je slika slična. U Erfurtu 2002, Vinendenu 2009, Kerču 2018. i Pragu 2023. napadali su bivši ili sadašnji učenici ili studenti. Posle Erfurta Nemci su uveli unapred dogovorenu šifru kojom nastavnik upozorava kolege, i ona je zaista poslužila u Vinendenu. To je jeftina i jednostavna mera, školu ne menja, a donosi dragocene sekunde.

Srbija je kroz to prošla u Ribnikaru. Dečak od trinaest godina pripremao je napad nedeljama, oružje je uzeo iz očevog sefa, a sve je trajalo oko dva minuta. Država je odgovorila predajom oružja, revizijom dozvola i kontrolom streljana. To je bilo potrebno, jer smo po broju oružja u civilnim rukama pri vrhu sveta, ali je to odgovor na samo jednu stranu problema.

Napad nastaje kada se sretnu motiv i sposobnost. Motiv je pitanje psihologije, porodice i društva, a sposobnost su oružje i plan. Ako rešavamo samo jedno, drugo ostaje otvoreno. Zato nam treba više slojeva.

Prvi sloj je razumevanje dece pre nego što dođe do krize. Treba nam dovoljno školskih psihologa i pedagoga sa vremenom za rad, nastavnici koji znaju na šta da obrate pažnju, bezbedan način da đak ili roditelj prijavi zabrinutost bez straha od posledica i tim koji svaku prijavu ozbiljno razmotri. Tu škola ne može sama. Potrebni su porodica, centar za socijalni rad, zdravstvo i policija. Drugi sloj je oružje u kućama: zaključano, odvojeno od municije i uz jasnu odgovornost vlasnika. Treći sloj je ono što se dešava kada su prva dva zakazala.

U tom trećem sloju mene najviše zanima vreme. U ovakvom događaju razlika između prve i desete sekunde može biti razlika između ranjenog i stradalog. Iz ugla upravljanja procesima, presudno je vreme od događaja do reakcije. Čovek koji gleda u monitore ne može ga skratiti ispod određene granice, jer se umara i ne može da prati desetine kamera odjednom. Pametni video-nadzor može. Prepoznaje oružje i požar i javlja gde se šta događa, a ne traži nikakvu promenu u učionici ni vidljivo naoružanje.

U Beogradu je, prema javno dostupnim podacima, postavljeno oko pet hiljada kamera po školama. Deo sistema prepoznaje vatreno i hladno oružje, postoji veza sa policijom, a događaje prate licencirani operateri. Ne ocenjujem politički kontekst u kome je to nastalo. Zanima me arhitektura: automatsko otkrivanje, čovek koji proverava upozorenje i direktna veza sa službom koja reaguje.

Ni tu, međutim, nema čarobnog štapa. Američke škole imaju i neprijatna iskustva: algoritam koji je klarinet i kesu čipsa proglasio oružjem, okrug koji je uložio milione pa sistem ukinuo posle manje od godinu dana i policiju koja je zbog lažne uzbune opkolila đake isukanim oružjem. Nezavisnih podataka o stvarnoj uspešnosti ima malo. Zato kod nas treba tražiti jasne stvari: nezavisno testiranje, objavljene stope lažnih uzbuna, obaveznu ljudsku proveru svakog upozorenja, protokol ko šta radi kada se oglasi alarm i javna pravila o tome ko ima pristup snimcima i koliko se oni čuvaju. Sistem sa kojim roditelji nisu upoznati neće imati njihovu podršku, a bez nje ne može dobro da radi.