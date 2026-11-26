Politika
TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR DO 30 DANA ZA DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA: Negirao krivicu tokom saslušanja pred tužiocem
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Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi do 30 dana pritvor glavnom uredniku televizije Informer Draganu Vučićeviću.
Pritvor je predložen jer postoji opasnost da će osumnjičeni ponoviti krivično delo, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Vučićević je danas saslušan i pred tužilaštvom je izneo odbranu, a kako su rekli njegovi branioci, negirao je krivicu.
Kurir.rs
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