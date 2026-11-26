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Televizor ste izabrali još u oktobru. Za garnituru ste već izmerili zid, a naziv parfema koji ste probali i dalje vam stoji u beleškama na telefonu. Jedno vam treba, drugo već dugo planirate, treće biste rado kupili sebi. I sve ste ostavili za isti dan, čuveni Crni petak.

A onda vam stigne poruka od vulkanizera da ima slobodan termin u subotu. Trebaju vam i četiri zimske gume. Tako se televizor koji gledate već mesec dana i gume koje morate da kupite ove nedelje nađu na istom spisku. Dobra vest je da sve imate na jednom mestu.

Na Ananasu je Crni petak već počeo i traje celog novembra, pa već danas pogledajte koliko će vas koštati obe kupovine.

Krenite od onoga zbog čega ste upisali Crni petak u kalendar. Na starom televizoru već znate gde treba da sednete da biste pročitali titl, a od novog vas deli još samo cena. Na Ananasu možete da pogledate televizor koji ste sačuvali, ali i onaj veći koji ste u oktobru otpisali čim ste videli koliko košta. Vredi da ponovo pogledate i laptop s više memorije ili računarsku opremu, pogotovo ako ste danas na sastanku dvaput rekli „Samo sekund, evo ga“, dok se otvarao jedan dokument.

Kad već znate dimenzije guma, možete odmah da vidite koliko bi vas koštao komplet. A dok ste na istom mestu, setite se šta ste jutros stavili na spisak za prodavnicu. Tablete za sudove i deterdžent retko kome prvi padnu na pamet kad se pomene Crni petak, a njih ćete kupiti čim potrošite pakovanje. U novembarskoj ponudi možete da pogledate i alat za popravke koje ste ostavili za vikend.

Vratimo se u dnevnu sobu. Onaj zid ste merili toliko puta da dimenzije verovatno znate napamet. Sad možete da pogledate koje garniture tu staju i koliko koštaju. A možda biste promenu najpre primetili ujutru, kad popijete espreso kod kuće pre posla. U novembarskoj ponudi Ananasa ima aparata za kafu i drugih malih kuhinjskih aparata. A ako vam je dosadilo da zbog nekoliko mrvica ispod stola svaki put izvlačite veliki usisivač iz ostave, pogledajte i sve vrste usisivača.

„Pošalji mi sliku da zapamtim“. Tako u telefonu završe patike koje je sestra probala, igračka koju vam dete pokaže svaki put kad prođete pored izloga i naziv parfema koji mama godinama koristi. Otvorite te poruke sada, dok još možete na miru da birate. Na Ananasu vas čekaju igračke, odeća i obuća, kao i parfemi i proizvodi za lepotu i negu. A kad poručite poklone, ostaje vam onaj mnogo lakši decembarski problem. Gde da ih sakrijete?

Dok tražite poklone za druge, setite se i šta već mesecima govorite da ćete uzeti sebi. Možda je to par tegova da možete da vežbate i kad vam se po kiši ne izlazi iz kuće. Na Ananasu pogledajte koliko koštaju tegovi, prostirke i elastične trake u ponudi sportske opreme.

Na istom mestu možete da proverite koliko košta televizor koji ste birali još u oktobru, poručite gume koje vam trebaju za subotu i završite kupovinu poklona pre decembarske gužve. Zato, pre nego što opet kažete „Sačekaću Crni petak“, prvo proverite Ananas. Tamo je već počeo.