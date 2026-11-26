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Prvo iskustvo jedne Srpkinje sa izdavanjem stana turistima završilo se neprijatnim iznenađenjem. Nekretninu, koju je tek renovirala, izdala je stranim gostima na deset dana, a nakon njihovog odlaska zatekla prizore koji su je, sudeći po objavama, ostavili bez reči.

Naime, u snimku koji je objavila na društvenoj mreži TikTok prikazala je stanje u kojem su gosti ostavili stan. Oštećen nameštaj, uflekane garniture, prljavo posuđe i hrana prekrivena buđi samo su deo nereda koji ju je sačekao.

Vlasnica je fotografije i snimke objavila na TikTok profilu "EverydayTruth". Kako se može videti, stan je pre dolaska turista bio potpuno sređen i očišćen, dok su nakon njihovog boravka kuhinja i kupatilo ostali zaprljani, stvari razbacane, a sudopera u posebno lošem stanju.

Njena objava ubrzo je izazvala brojne reakcije. Dok su mnogi osudili ponašanje gostiju, bilo je i onih koji su pokušali da ga opravdaju, navodeći da bi razlog za takav odnos prema smeštaju mogla da bude njegova cena.

Izdala stan ispod cene, pa odobrila i dodatni popust

Nakon brojnih komentara, vlasnica je objavila dodatni snimak u kojem je pojasnila kako je došlo do rezervacije i pod kojim uslovima je gostima ustupila stan.

Kako je navela, budući da joj je ovo bilo prvo iskustvo sa izdavanjem nekretnine, cenu je odredila niže u odnosu na ostale stanove u okolini.

Pored toga, gostima je odobrila i dodatnih 20 odsto popusta, jer su rezervisali smeštaj na period duži od pet dana.

Ipak, istakla je da joj nije zasmetalo to što turisti nisu ostavili stan očišćen, već šteta za koju tvrdi da je nastala tokom njihovog boravka.

"Niko nije rekao da treba da mi čiste stan, ne moraju imati ni osnovnu kulturu, ali da ostave prljave umazane sudove na sred drvenog stola i time ga oštete, da uflekaju garnituru, da toliko isprljaju sudove da ne mogu da se očiste nego da moraju da se bace, da ostavljaju buđavu hranu toliko da ceo stan smrdi, to ne treba ni da naglašavam da nije normalno i da ne treba to da se radi", napisala je ona.

Potrudila se da ih dočeka na najbolji način

Vlasnica je otkrila i da je stan neposredno pre izdavanja u potpunosti renoviran, kao i da nakon završetka radova u njemu niko nije boravio.

1/4 Vidi galeriju Žena je ostala u šoku kada je videla kako izgleda njen stan nakon što ga je prvi put izdala. Foto: Tik Tok Printscreen/Everyday Truth

Kako bi gostima obezbedila što prijatniji boravak, potrudila se da svaki detalj bude na svom mestu. Stan je detaljno očistila i pripremila, a turiste su po dolasku sačekali voće, slatkiši i frižider pun sokova.

Upravo zbog toga ju je, kako se može zaključiti iz njenih objava, posebno razočaralo ono što je zatekla nakon svega deset dana.

Na kraju se još jednom osvrnula na komentare korisnika koji nisu smatrali da je postupak gostiju toliko sporan, ne krijući koliko ju je njihova reakcija iznenadila.

"I ako vi posle svega ovoga mislite da je normalno da su stan ostavili u ovakvom stanju, mislim da vi niste normalni i nadam se da nećete iznajmljivati stanove", zaključila je vlasnica.