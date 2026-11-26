Za isplatu penzija i plata poželjno da se Vlada formira što pre

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Da li Srbiju od 1. januara očekuje privremeno finansiranje ukoliko nova vlada ne usvoji budžet za 2027. godinu? Ovu mogućnost najavio je šef Studentske liste Jovo Bakić, ukazujući na to da bi, čak i u slučaju formiranja nove vlade u decembru, moglo da ponestane vremena za usvajanje najvažnijeg državnog finansijskog dokumenta.

Ako budžet ne bude usvojen do 20. decembra, Srbija bi od 1. januara 2027. mogla da pređe na privremeno finansiranje, koje može da traje najduže šest meseci. Iako to ne znači prekid isplate plata i penzija, ovakav režim donosi ograničenja u državnoj potrošnji i finansiranju novih projekata. Šta privremeno finansiranje zapravo podrazumeva, kako će se odraziti na svakodnevni život građana i koji državni poslovi bi mogli da budu usporeni?

Gosti koji su komentarisali ovu temu za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" Veroljub Arsić, narodni poslanik i prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik i ekonomista.

Privremeno finansiranje države otvorilo je pitanje kako će se ono odraziti na redovna primanja građana, pre svega na isplatu plata i penzija. O tome šta ovakav režim finansiranja konkretno znači i da li postoji mogućnost da isplate budu obustavljene govorio je narodni poslanik Arsić.

- Pre svega, neusvajanje budžeta Republike Srbije, odnosno nepostojanje nove vlade, vidim kao politički proces koji predvodi pobednik na poslednjim izborima i za to je isključivo on odgovoran. Da je bilo dobre volje, imali su dovoljno vremena da izaberu novu vladu i usvoje budžet u zakonskom roku, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Ako naknadno utvrde da nešto treba promeniti, uvek mogu da urade rebalans budžeta i nastave sa normalnim funkcionisanjem. Kada je reč o odluci, odnosno uredbi o privremenom finansiranju, tehnička vlada može da je donese, ali uz određena ograničenja. Važno je razjasniti da tehnička vlada nema pravo da predlaže budžet, jer saziv Narodne skupštine koji ju je izabrao više ne postoji. Novi zakon o budžetu mora da predloži nova vlada - objasnio je.

Foto: Kurir Televizija

"Privremeno finansiranje ne ugrožava plate i penzije, ali dovodi u pitanje nove projekte"

Objasnio je da će redovna primanja građana i ranije započeti infrastrukturni projekti moći da se finansiraju, dok će realizacija novih projekata planiranih za 2027. godinu zavisiti od usvajanja novog budžeta.

- Zakon o budžetskom sistemu predviđa ovakve okolnosti i omogućava redovno funkcionisanje države, odnosno pokrivanje tekućih troškova. Uredba o privremenom finansiranju podrazumeva korišćenje sredstava koja su bila predviđena Zakonom o budžetu za 2026. godinu, kao polazne osnove. U okviru jedne aproprijacije moguće je izvršiti promene do 10 odsto, a sredstva koja se koriste ograničena su na ona koja su trošena u prvom kvartalu 2026. godine. To znači da će se redovna primanja građana, prema postojećim kriterijumima, nastaviti isplaćivati.

Drugi problem odnosi se na projektno finansiranje, odnosno nastavak izgradnje infrastrukture. Projekti za koje su sredstva već obezbeđena kroz programski deo budžeta za 2026. godinu i prateće zakone mogu da se nastave. Problem predstavljaju projekti planirani za 2027. godinu, za koje je neophodno usvojiti novi zakon o budžetu, predvideti ih u njegovom programskom delu i obezbediti izvore finansiranja pre početka realizacije - kaže Arsić.

Kako je voditeljka pomenula, neusvajanje budžeta za 2027. godinu i izostanak formiranja nove vlade otvorili su pitanje političke odgovornosti za mogući prelazak države na privremeno finansiranje. Da li je reč o političkoj odluci ili posledici nedostatka vremena za usvajanje budžeta, objasnio je Petrović.

- Imam iskustva iz Gradske skupštine nekoliko godina, dok gospodin Arsić, naravno, ima mnogo duže iskustvo u Republičkoj skupštini. Slažem se s njim da uvek postoji mogućnost rebalansa budžeta. Nama se u Gradskoj skupštini već godinama redovno dešava da se rebalans radi negde oko juna, nekada ranije, a nekada kasnije. Ovde je reč o de jure situaciji. Dakle, formalno-pravno bi bilo veoma važno da se ispoštuju zakonski rokovi. Čak i ako budžet ne bude idealan i ako bude manji od onoga što je objektivno potrebno, uvek se može uraditi rebalans - naveo je.

Dragan Petrović profesor Foto: Kurir Televizija

- Zato bi bilo veoma dobro da se rokovi ispoštuju i da se Vlada formira što pre, čak i po cenu da nacrt budžeta bude neadekvatan. Budžet ne mora nužno da bude rezultat dugotrajnog planskog rada niti da bude takav da izdrži test vremena, jer se naknadno može korigovati i rebalansom ispraviti ono što nije dobro. To se dešava. Imali smo takvu situaciju 2024. godine u Beogradu, kada je reč o 17 gradskih opština. Vlada nije bila formirana, izbore smo imali tek 5. juna, pa smo sve te stvari naknadno korigovali. Mislim da bi ovakvu situaciju sada trebalo izbeći, čak i po cenu da budžet i njegove stavke ne budu potpuno izbalansirani, već je važno da se ispoštuju rokovi o kojima je govorio gospodin Arsić.

Nadam se da nema takvih situacija da nekome nije u interesu da se sve to ispoštuje i uradi na vreme, i da su termin izbora, koji smo imali krajem oktobra, kao i čitav ovaj proces, možda otežali da se to uradi. Ipak, apelujem i nadam se da će se uhvatiti taj poslednji voz - za Kurir televiziju, zaključio je Petrović.

02:55 "PLATE I PENZIJE NEĆE STATI, ALI NOVI PROJEKTI DOLAZE U PITANJE" Arsić i Petrović za Kurir televiziju o tome šta Srbiju čeka od 1. januara Izvor: Kurir televizija

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