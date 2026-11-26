Politika
Pokret Kreni-Promeni doneo odluku o predsedničkim izborima: Podržaće kandidata studenata
- Kreni-Promeni je odlučio da na predsedničkim izborima podrži kandidata Studentskog pokreta
- Iz pokreta poručuju da je glavni zadatak potpuno demontiranje kriminalne organizacije Srpske napredne stranke
- Predsednički izbori u Srbiji raspisani su za 27. decembar
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Pokret Kreni-Promeni saopštio je da je doneo odluku da na predstojećim predsedničkim izborima podrži kandidata Studentskog pokreta.
- Glavni politički i društveni zadatak jeste potpuno demontiranje kriminalne organizacije Srpske napredne stranke. Želimo da taj proces zaokružimo po formuli kako je to učinjeno na republičkim parlamentarnim izborima. Svi zajedno, do pobede! - poručili su iz Kreni-Promeni.
Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić raspisao je predsedničke izbore za 27. decembar.
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