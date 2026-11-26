Pokret Kreni-Promeni saopštio je da je doneo odluku da na predstojećim predsedničkim izborima podrži kandidata Studentskog pokreta .

- Glavni politički i društveni zadatak jeste potpuno demontiranje kriminalne organizacije Srpske napredne stranke. Želimo da taj proces zaokružimo po formuli kako je to učinjeno na republičkim parlamentarnim izborima. Svi zajedno, do pobede! - poručili su iz Kreni-Promeni.