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Saobraćajna policija u Pirotu će u periodu od sutra, 27. novembra pa do ponedeljka, 30. novembra vršiti pojačanu kontrolu saobraćaja, imajući u vidu da je u istom periodu prošle godine, na teritoriji Srbije, u saobraćajnim nesrećama poginulo 15 osoba.

Cilj pojačane kontrole je zaštita života i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu.

Pojačana kontrola saobraćaja biće usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozilom, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, ali i svih drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.