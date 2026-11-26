Društvo
Naredna 4 dana u ovom gradu policija na svakom ćošku: Kreće pojačana kontrola saobraćaja
- Saobraćajna policija u Pirotu od 27. do 30. novembra sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja.
- Akcenat je na brzini, vožnji pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i na nepropisnom preticanju.
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Saobraćajna policija u Pirotu će u periodu od sutra, 27. novembra pa do ponedeljka, 30. novembra vršiti pojačanu kontrolu saobraćaja, imajući u vidu da je u istom periodu prošle godine, na teritoriji Srbije, u saobraćajnim nesrećama poginulo 15 osoba.
Cilj pojačane kontrole je zaštita života i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu.
Pojačana kontrola saobraćaja biće usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozilom, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, ali i svih drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.
Kurir.rs/ Tanjug
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