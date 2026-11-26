Društvo
POLITIČKA BORBA BEZ FOTELJA: KAKO ĆE VANPARLAMENTARNE STRANKE DA SE IZBORE ZA SVOJE INTERESE? - u današnjoj emsiji “NI 5 NI 6” od 16.00
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Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Politička borba bez fotelja: Kako će vanparlamentarne stranke da se izbore za svoje interese i mogu li postati spona između vlasti i opozicije? Na ovu temu govoriće gosti u studiju.
Oni su:
Aleksandar Jovanović - lider pokreta Ekološki ustanak
Miloš Parandilović - predsednik stranke Novo lice Srbije
Borislav Antonijević - član pokreta Mi-snaga naroda
Borko Kašanski - izvršni njuz direktor Kurira
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!