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Tema našeg današnjeg panela je tekst Slobodana Samardžića, svojevremenog uglednog marksiste, visokog funkcionera starog, ljotićevskog DSS-a - oca još ljotićevskijeg Novog DSS-a u koji je Samardžić preleteo iz starog - jednog od glavnih zanosača muda Koštunice dr Vojislava, vodećeg političkog pozadinca streljanja Zorana Đinđića, osnivača kulta ratnih zločinaca.

Za vašu informaciju: moja neznatnost je još tamo negde od 2013. pisala - i pisano potkrepljivala dokazima - da je uspon Vučića na vlast započeo 12. marta 2003. državnim udarom militatnog krila beogradske cincarsko-kalburske čaršije predvođenog Koštunicom, u saradnji s političkim krilom iste te čaršije, predvođenog JexS-oma Tadićem - uvek valja napomenuti: neumešanog u ubilačke radnje - sve to pod visokim auspicijama Dobrice Ćosića.

Duga je to i zamršena priča, ako nekoga interesuje, može je pronaći u ex-arhivi Danasa (ako u međuvremenu nije izbrisana, što me ne bi začudilo). Evo vrlo skraćene verzije: ako je neko mislio - a mislili su mnogi, ako ne i svi - da će se kad JexS prdne u čabar na njegovo mesto uspentrati neko „neokaljano“ lice koje će Srbiju povesti u „bolji život“, taj se ljuto zajebao i u stanju ljute zajebanosti ostao punih četrnaest godina.

Utuvite: Ne postoji nikakva „Vučićeva politika“. To je u strukturalnom - iako ne u izvedbenom smislu - Ćosićeva, Koštuničina i JexS-ova politika na steroidima, docnije i na kokainu.

Šta, dakle, kaže Samardžić? Šta je pobednicima činiti? Budući da je, nakon što je digao ruke od marksizma-lenjinizma, Samardžić potpao pod uticaj Karla Šmita - teoretičara nacističkog prava - vladajuću studentariju je, onako izokola, dibidus šmitovski posavetovao da odrede - ko im je neprijatelj. Pa veli: „Naravno da svako ima pravo da iznosi mišljenje i učestvuje u debatama, važno je pitanje: ko posle ovih izbora poseduje moralni i politički kredibilitet da bude kritičar, time korektivni faktor vlasti SL“.

Tipična cincarsko-kalburska tehnika: pojebati se, a da ti ne uđe, Samardžić najpre kaže da „svako ima pravo da iznosi mišljenje i učestvuje u debatama“ - dotle je sve u redu - onda u istoj rečenici postavlja pitanje: „Ko posle ovih izbora poseduje moralni i politički kredibilitet da bude kritičar, time korektivni faktor vlasti SL?“

Ako je verovati Samardžiću, „moralni i politički kredibilitet“ da bude kritičar i korektivni faktor SL ima samo njegova stranka, Novi DSS. Ne bih ja ni u snu Novom DSS-u osporio to moralno pravo, ali budući da je u tim stvarima ustavno pravo presudnije od (sumnjivo) moralnog, držim da to pravo pripada svima.